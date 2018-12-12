Совфед не поддержит закон о ликвидации унитарных предприятий

Совет Федерации не поддержит законопроект о ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий, поскольку считает его не соответствующим Конституции, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Свою позицию она обозначила на открытии семинара для региональных депутатов, на который в Москву съехались главы законодательных собраний из субъектов РФ.

Правительственный законопроект предусматривает запрет на создание с 2019 года новых ГУП и МУП. Исключение сделано для предприятий, созданных на основании федеральных законов, актами президента или правительства и для некоторых других случаев. Все остальные унитарные предприятия должны быть ликвидированы или преобразованы в акционерные общества. Предполагается, что это позволит открыть рынки для малого бизнеса.

Госдума бралась за этот документ дважды: сначала его было решено отложить, но 11 декабря законопроект все же приняли первом чтении.

"Этот законопроект антиконституционен. Совет Федерации его принимать не будет, и мы уже сообщили об этом в администрацию президента", - заявила Валентина Матвиенко. По ее словам, документ нарушает принципы распределения полномочий: "Федеральным законом пытаются регулировать сферу деятельности субъектов федерации и муниципалитетов". Глава СФ предложила не принимать этот документ вовсе.

Вячеслав Володин ответил, что депутаты обязательно учтут позицию Совфеда, но сам законопроект можно доработать.

"Если вы не поддержите законопроект, конечно, последует процедура, которая обязывает Госдуму рассмотреть его в новом формате", - напомнил он, подчеркнув, что демократия - это нормы и правила. "Мы должны в рамках своих полномочий принять те решения, которые опираются на Конституцию и законы. Если такая позиция есть, она уже ко многому обязывает Госдуму: когда вы делаете такие заявления, мы не можем не учитывать этого", - продолжил Володин.

"В этом и заключается работа двух палат, когда вы можете отклонить законопроекты, которые вносит Госдума и наступают другие процедуры. Так же, как президент может не подписать закон, это нас с вами обязывает к тому, чтобы мы думали десять раз, прежде чем что-то принимать", - заключил спикер Госдумы.