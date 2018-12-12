Столичный суд по интеллектуальным правам подтвердил взыскание по иску общероссийской общественной организации Российский союз правообладателей, возглавляемой Никитой Михалковым, с ООО "М-Фактор" около 397 миллионов рублей в счет уплаты сбора для выплаты вознаграждения.

Первоначально такое решение было принято год назад Арбитражным судом Московской области, но ответчик не согласился с ним и обжаловал в вышестоящих судах. Но везде получил отказ.

Союз правообладателей, который является аккредитованной организацией по управлению правами авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм, сообщил в иске о нарушении фирмой "М-Фактор" сразу нескольких пунктов Положения о сборе средств для выплаты вознаграждения. Речь идет о сборе с производителей и импортеров копирующего оборудования, а также аудио-, видео- и прочих видов носителей информации, которые обязаны выплачивать один процент от стоимости данной продукции в пользу авторов, исполнителей и изготовителей.

Как установлено судами, на основании приказа Министерства культуры РФ от 18 сентября 2015 года Российский союз правообладателей имеет полное право следить за отчислениями за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях.

Суды, исследовав доказательства, признали обоснованным требование Союза правообладателей об уплате вознаграждения и признали нарушение компанией-ответчиком ряда требований Положения о сборе средств.

Компания "М-Фактор" так и не согласилась с актами судов. По ее мнению, в материалы дела истцом не были представлены первичные документы, которые якобы отражают суть проблемы.