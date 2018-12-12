В "Царицыно" открылась выставка к 300-летию российской благотворительности

В Большом дворце музея-усадьбы "Царицыно" открылась грандиозная выставка "Российская благотворительность под покровительством Императорского дома Романовых".

...Было снежно и тепло. Расчищенные дорожки, освещаемые молочным светом фонарей, вели мимо каскада прудов к сияющему в темноте дворцу. Звучала музыка из "Щелкунчика" Чайковского. Хрустел лед под ногами.

Перед Большим дворцом с огромными светящимися окнами гостей встречали статуи архитекторов Василия Баженова и Матвея Казакова. Когда к 1785 году строительство императорской резиденции было закончено, Екатерина вторая, заехав в Царицыно, осмотрела практически завершенные дворцы и возмутилась: своды ей показались тяжелыми, комнаты слишком низкими, будуары - тесными, лестницы - узкими. Зодчий Баженов, создавший уникальный московский стиль, был отстранен, а новый проект поручили сделать его ученику Матвею Казакову. Последний внес в постройку черты державности, восходящие к башням московского Кремля.

Царицыно, ежегодно принимающее 6 миллионов посетителей, - уникальное место, где дышит сама история. Поэтому выставка, посвященная 300-летию российской благотворительности, здесь обосновалась неслучайно.

Один из ее организаторов и вдохновителей - Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" - под руководством Анны Громовой приступил в этом году к реализации масштабного национального проекта "Императорский маршрут", который соединяет места пребывания и ссылки представителей династии Романовых во многих регионах России. В рамках проекта 26 апреля был открыт музей "Семьи императора Николая II" в Тобольске, где с августа 1917 года по апрель 1918-го содержалась под арестом царская семья до высылки в Екатеринбург, и который стал началом скорбного пути, оборвавшегося гибелью царской семьи в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома.

- Частью "Императорского маршрута" и стала открывшаяся в "Царицыно" выставка "Российская благотворительность под покровительством Императорского дома Романовых", - рассказывает куратор выставки Анна Громова. - Выставка приурочена к 100-летию гибели царской семьи и охватывает 300-летний период истории российской благотворительности. На благотворительности и жертвенности всегда зиждилось наше государство. И мы хотели через призму благотворительности рассказать об эпохе и истории. Эта экспозиция - и просветительская площадка. Мы хотим, чтобы как можно больше людей, посетив эту выставку, приобщилось к истории без фальсификации.

Выставка расположилась в 11 залах и повествует об истории благотворительности в Российской империи, формировании такого уникального социального института, как Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны, о крупнейших благотворительных организациях Российской империи в начале XX века - Императорском человеколюбивом обществе, Императорском женском патриотическом обществе, Российском обществе Красного Креста, многочисленных учреждениях под покровительством царской семьи.

Вековые традиции личной благотворительности были заложены первыми монархами из династии Романовых. Екатерина Вторая придала благотворительным учреждениям государственный характер. Императрица Мария Федоровна, супруга Императора Павла I, создала целый комплекс учебно-воспитательных, медицинских и богаделенных благотворительных учреждений. Так было основано Ведомство учреждений Императрицы Марии - огромная структура благотворительной помощи под эгидой Дома Романовых.

Небывалого расцвета благотворительность достигла в конце XIX - начале XX века. Беспрецедентны были финансовые вложения из личных средств семьи последнего российского императора Николая II. Члены императорской фамилии создавали многочисленные благотворительные общества и учреждения - воспитательные дома, дома инвалидов, сиротские институты.

К началу XX века благотворительность, продолжая быть христианским долгом, стала и общественно-гражданской обязанностью. Уникальным примером служения народу было попечение о нуждающихся императрицы Александры Федоровны, ее сестры - Великой княгини Елисаветы Федоровны. Елисавета Феодоровна после гибели супруга от бомбы Каляева могла бы стать второй барыней в государстве, но она оставляет мир блистательный ради мира великого. Елизавета Федоровна создала особое женское движение милосердия. С 1914 по 1916 годы благотворительным комитетом Елисаветы Федоровны была оказана помощь более 895 000 человек. Она, наконец, сама пошла служить сестрой милосердия. И пронесла это служение через всю жизнь, и в Алапаевске в 1918 году большевики сбросили ее в шахту.

В экспозиции выставки представлены свыше 1000 экспонатов из 20 музеев и частных коллекций - среди них пейзаж Москвы и воспитательного дома из Эрмитажа, портрет Великой княгини Марии Павловны из новгородского музея-заповедника, жетоны кружечных сборов в пользу раненых Первой мировой войны, портрет Екатерины второй в дорожном платье из Гатчины, иконы, медальоны, рождественские открытки, военная форма, пасхальные яйца, вензеля, автограф Николая второго, полотно Нестерова "Душа народа"... Словом, представлена эпоха.

Здесь экспонаты из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Военно-медицинского музея Министерства обороны, Центрального музея вооруженных сил России, "Государственного музея-заповедника "Гатчина", Государственного исторического музея, "Государственного музея "Павловск", "Царицыно", музея архитектуры имени А. Щусева, Новгородского государственного музея-заповедника, музея-усадьбы "Мураново" и др.

Каждый зал тематически оформлен: один посвящен благотворительности на Руси, другой - золотому веку Екатерины, еще один - российскому Красному кресту (это сегодняшний МЧС), следующий - благотворительным базарам, еще один - императорской армии, Русско-Японской войне, где представлены санитарные кибитки, целый зал отведен благотворительным комитетам дочерей последнего императора (у каждого общества была своя форма).

Завершается экспозиция голгофским крестом по эскизу Васнецова "Распятие" - все отвернулись от царской семьи в конце их жизненного пути.

Выставка продлится до 24 марта 2019 года. Каждую субботу в "Царицыно" в рамках выставки будут проходить открытые диспуты и дискуссии.