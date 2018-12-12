В Домодедово поставят рамки для проверки на трезвость

В столичном аэропорту Домодедово установят рамки для дистанционного контроля трезвости. Как отмечает "Интерфакс", эти устройства в терминал поставят до октября 2019 года.

"Алкорамки" необходимы для внутреннего контроля персонала аэропорта. Целый ряд сотрудников и так каждый день проходят различные медицинские тесты. В частности, это касается таможенников, службы безопасности, водителей и других служащих. Рамки помогут усовершенствовать процесс контроля.

Комплекс планируют установить перед входом для персонала в контролируемую зону. Пройти через турникеты без прохождения экспресс-теста будет невозможно.