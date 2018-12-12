Новый год начнется в четверг. В театре. 13 декабря во всех регионах России пройдет открытие Года театра, а главная торжественная церемония начнется в 16.00 в Ярославле, на сцене старейшего русского профессионального театра - Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова.

Гоголь назвал театр кафедрой, с которой можно много сказать миру добра. Фото: volkovteatr.ru

"Год театра должен стать только толчком к дальнейшему развитию, рассчитанному не на один год, - считает председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. - Я понимаю, что жизнь не закончится в 2019 году, в театры и дальше будут ходить, и что театр - это в первую очередь многомиллионная аудитория зрителей... Нам нужна долгосрочная стратегия развития театральной культуры, и я надеюсь, что в Год театра она будет принята". Новая редакция закона о культуре, возможные изменения в налоговом, бюджетном, гражданском кодексе; ремонт театров, нуждающихся в капитальном ремонте, обновление технической базы - это в рабочих буднях.

"Нам, конечно, приятно, что торжество пройдет на сцене первого русского театра. Это очень символично, - поделился эмоциями художественный руководитель театра имени Федора Волкова Евгений Марчелли. - Открытие у нас года, посвященного театру, - это такое стимулирующее событие и для Волковского театра, и для российского театра в целом. Есть надежда на расширение нашего театрального пространства. Имею в виду наши выезды по области со специальными программами, в том числе в такие небольшие города, где мы ни разу не были. Надеемся расширить и географию гастролей по России. У нас достаточно много намечено поездок по стране в 2019 году.

Со своей стороны, один из ведущих актеров Волковского театра, народный артист России Валерий Кириллов, рассчитывает, что на родине "первого русского театра" наконец появится Дом актера, а на Театральном бульваре - аллея славы или аллея "Золотых масок".

Сам же театр, по его мнению, должен стать ближе к людям.

Год театра начнется на первой русской профессиональной сцене

"Актеры должны "пойти в народ, рассказывать о себе, своей профессии и работе, - уверен Валерий Кириллов. - Необходимо проводить больше встреч со зрителями".

В первом русском театре рассказали, что на открытии Года театра будет показан спектакль-концерт об истории театрального искусства - от скоморохов до наших дней.

Режиссер праздничного вечера - Нина Чусова, художник - Павел Каплевич. Они продемонстрируют огромные технические возможности современного театра, - открыл секрет Евгений Марчелли. - В программе задействовано огромное количество участников: хор, артисты балета, оперы, драматических театров, около сорока актеров нашего театра.

Справка "РГ"

2019 год в России объявлен Годом театра указом президента Владимира Путина. Оргкомитет по проведению его всероссийской программы возглавила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.