Новости

Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения на него 21:09
Стало известно состояние раненых при взрыве возле ТЦ силовиков 21:05
В Госдуме наградили пограничников после инцидента в Керченском проливе 20:58
Мадуро высоко оценил итоги встречи с Путиным 20:50
На МКАД столкнулись пять машин 20:48
Рейтинг президента Макрона упал во Франции до минимума 20:41
В Петербурге автоледи протаранила семь машин 20:30
В Назрани от взрыва гранаты пострадали силовики 20:30
В МИД РФ выразили сочувствие пострадавшим во время теракта в Страсбурге 20:28
Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину 20:25
Стали известны составы "Реала" и ЦСКА на матч Лиги чемпионов 20:10
ОПЕК улучшила прогноз по нефтедобыче в России 19:55
В Страсбурге после инцидента дополнительно мобилизованы 290 медиков 19:41
В Москве двое чеченцев бросились в огонь ради спасения пенсионерки 19:41
На Кубани опрокинулся автобус, пострадали десять человек 19:40
Путин назвал Конституцию живым развивающимся организмом 19:34
В Домодедово поставят рамки для проверки на трезвость 19:20
Фигуристка Туктамышева попала в больницу 19:14
Зрители определили десять самых популярных телесериалов 2018 года 19:12
В Совфеде ответили на заявление Меркель о продлении санкций 18:59
В Ростове-на-Дону неизвестные обстреливали пассажирские автобусы 18:55
На все руки: новая модель Rado HyperChrome Diamonds 18:54
В мурманской школе родителям запретили ходить без сопровождения 18:52
Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей 18:49
В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг" наградят в "РГ"
Победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг" наградят в "РГ"
12.12.2018 19:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

По ярославскому счету

13 декабря откроется Год театра-2019
Текст: Ирина Корнеева, Элина Труханова
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
Новый год начнется в четверг. В театре. 13 декабря во всех регионах России пройдет открытие Года театра, а главная торжественная церемония начнется в 16.00 в Ярославле, на сцене старейшего русского профессионального театра - Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова.
Гоголь назвал театр кафедрой, с которой можно много сказать миру добра. Фото: volkovteatr.ru Гоголь назвал театр кафедрой, с которой можно много сказать миру добра. Фото: volkovteatr.ru
Гоголь назвал театр кафедрой, с которой можно много сказать миру добра. Фото: volkovteatr.ru

"Год театра должен стать только толчком к дальнейшему развитию, рассчитанному не на один год, - считает председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. - Я понимаю, что жизнь не закончится в 2019 году, в театры и дальше будут ходить, и что театр - это в первую очередь многомиллионная аудитория зрителей... Нам нужна долгосрочная стратегия развития театральной культуры, и я надеюсь, что в Год театра она будет принята". Новая редакция закона о культуре, возможные изменения в налоговом, бюджетном, гражданском кодексе; ремонт театров, нуждающихся в капитальном ремонте, обновление технической базы - это в рабочих буднях.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В МХТ прошел вечер-посвящение Александру Солженицыну

"Нам, конечно, приятно, что торжество пройдет на сцене первого русского театра. Это очень символично, - поделился эмоциями художественный руководитель театра имени Федора Волкова Евгений Марчелли. - Открытие у нас года, посвященного театру, - это такое стимулирующее событие и для Волковского театра, и для российского театра в целом. Есть надежда на расширение нашего театрального пространства. Имею в виду наши выезды по области со специальными программами, в том числе в такие небольшие города, где мы ни разу не были. Надеемся расширить и географию гастролей по России. У нас достаточно много намечено поездок по стране в 2019 году.

Со своей стороны, один из ведущих актеров Волковского театра, народный артист России Валерий Кириллов, рассчитывает, что на родине "первого русского театра" наконец появится Дом актера, а на Театральном бульваре - аллея славы или аллея "Золотых масок".

Сам же театр, по его мнению, должен стать ближе к людям.

Год театра начнется на первой русской профессиональной сцене

"Актеры должны "пойти в народ, рассказывать о себе, своей профессии и работе, - уверен Валерий Кириллов. - Необходимо проводить больше встреч со зрителями".

В первом русском театре рассказали, что на открытии Года театра будет показан спектакль-концерт об истории театрального искусства - от скоморохов до наших дней.

Режиссер праздничного вечера - Нина Чусова, художник - Павел Каплевич. Они продемонстрируют огромные технические возможности современного театра, - открыл секрет Евгений Марчелли. - В программе задействовано огромное количество участников: хор, артисты балета, оперы, драматических театров, около сорока актеров нашего театра.

Справка "РГ"

2019 год в России объявлен Годом театра указом президента Владимира Путина. Оргкомитет по проведению его всероссийской программы возглавила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Театральный сезон 2018-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков ответил на слова Порошенко про войну
Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии
Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны
МВД назвало фейком директиву о запрете посещения полицейскими концертов
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям