Минтруд опроверг информацию о тяжелой травме сотрудника в лифте

11 декабря в здании Минтруда России вышел из строя один из лифтов, при этом пострадал один работник министерства.

"Обследование в учреждении здравоохранения показало, что он получил ушибы. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили сегодня в пресс-службе Минтруда.

Появившаяся в СМИ информация о том, что пострадавшему "диагностирован перелом грудного отдела позвоночника", не соответствует действительности, подчеркивают в ведомстве. Минтруд России приступил к расследованию несчастного случая на производстве.