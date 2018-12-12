В Москве мужчина устроил расстрел в кафе

В одном из кафе на юго-западе Москвы произошла кровавая бойня: один из посетителей выхватил оружие и открыл огонь. Один человек погиб.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел вчера около 22:30. В главке подтвердили, что в одном из кафе на Ленинском проспекте обнаружили труп.

Телеканал "Рен ТВ" разместил видео с камер в заведении. На них видно, что стрельба произошла внезапно, когда посетители из отдыхавшей в кафе компании начали ссориться. Конфликт почти перерос в драку, когда один из мужчин выхватил пистолет и расстрелял одного из оппонентов. Остальные участники "разборки" скрылись.