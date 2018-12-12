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12.12.2018 11:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве пятьдесят пар поженятся в канун Нового года

Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В столице в канун Нового года поженятся пятьдесят пар. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так вышло, что в этом году 31 декабря выпадает на выходной для органов ЗАГС день - на понедельник. Поэтому регистрировать брак будут только в Грибоедовском ЗАГСе, а также во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля. Эти отделения будут работать по просьбе жителей столицы, пожелавших сочетаться браком именно в последний день уходящего 2018 года.

Фото: РИА Новости
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"С наступлением нового года мы традиционно связываем надежды на новую, лучшую жизнь, будущее счастье", - прокомментировала выбор москвичей начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Отмечается, что в первые церемонии бракосочетания в новом году пройдут уже 5 января - в этот день свои отношения узаконят шестьдесят пар. Регистрировать первые браки 2019 года будут Дворец бракосочетания №3 в Текстильщиках, а также Шипиловский отдел ЗАГС.

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