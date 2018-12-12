В ближайшую субботу платная парковка в столице на самых загруженных улицах подорожает днем с 200 до 380 рублей в час. По воскресеньям на этих же улицах автомобиль нельзя будет поставить бесплатно. Время бесплатной парковки по всему городу сокращается с 15 до 5 минут. Кроме того, тарифы изменятся на некоторых улицах в пределах Третьего транспортного кольца. В новых правилах разбиралась "РГ".

200 рублей в час - уже недорого

Платные парковки, говорят эксперты, это не стремление города заработать дополнительные деньги в бюджет города. Прежде всего это способ регулирования трафика. Если парковаться негде, то в районе появляется так называемый "блуждающий трафик", то есть машины, которые кружат по кварталу в поисках парковки и увеличивают напряженность на дорогах. Платные парковки с грамотно регулируемыми тарифами должны обеспечивать наличие 15-20 процентов свободных мест.

К 2016 году после введения в 2013 году платного паркинга в центре Москвы были заняты 100% автостоянок. Власти повысили цены на парковку до 200 рублей. Это временно помогло, но уже минувшей осенью ученые из РЭУ им. Плеханова констатировали: на особо востребованных улицах - Тверской, Арбате, Патриарших Прудах, Петровке, Неглинной, Романовом переулке, в "Москва-Сити" - загрузка платных парковок вновь достигла 170%. Это значит, что снова появились машины, паркующиеся с нарушениями, невзирая на перспективу эвакуации и угрозу большого штрафа. Подземные же платные паркинги в центре города, где час стоянки обходился в 300 и выше рублей, оставались по-прежнему полупустыми.

Ученые посоветовали городским властям поднять тарифы на загруженных улицах до 400-500 рублей. Кроме того, эксперты отметили, что по воскресеньям, когда стоянка в городе бесплатная, машин на улицах так же много, как в рабочий день - за счет тех, кто приезжает гулять по пешеходным зонам и реконструированным улицам.

В Администраторе Московского парковочного пространства согласились: цены на парковку поднять нужно, но не столь радикально. Таким образом, с 15 декабря на 237 улицах, расположенных в центре Москвы, а также в Московском международном деловом центре "Москва-Сити" введен тариф 380 рублей в час. Действует он с 8.00 до 21.00. В ночное время - с 21.00 до 08.00, прайс остается прежним - 200 рублей в час. На всех 237 улицах парковка по воскресеньям становится платной. В целом по Москве тарифы выросли на 5% улиц.

Центр дорожает

Произошли изменения тарифов и на ряде остальных улиц. Минимальная стоимость часа парковки в пределах Садового кольца составит 80 рублей вместо нынешних 60. На некоторых улицах между Садовым и Бульварным кольцом, а также между Садовым и Третьим транспортным кольцом первые полчаса сейчас будут стоить 50 рублей, а каждый последующий час - 150.

Такой тариф в настоящее время действует в пределах Бульварного кольца. В пределах Бульварного кольца на не самых загруженных улицах за парковку придется заплатить от 100 до 200 рублей. На большей части территории между Садовым кольцом и ТТК, а также за ним стоимость парковки как была, так и останется 40 и 60 рублей в час.

Каждый четвертый паркуется бесплатно

Еще один вывод, который сделали в ходе своего исследования аналитики из РЭУ Плеханова, водители 25% машин, припаркованных на улицах, "укладываются" в 15-минутный бесплатный период, который город дает водителям для оплаты своей парковки. При этом 98% автомобилистов, которые пользуются мобильным приложением или платят с помощью СМС, хватает гораздо меньшего времени для оплаты своей стоянки. Поэтому с 15 декабря бесплатный парковочный период сокращается с 15 до 5 минут. Взамен водителям обещают, что в новой версии приложения, которая должна выйти уже в начале будущего года, появится возможность исправлять несколько типичных ошибок: неверно введенный номер автомобиля, номер парковочной зоны и неправильно оплаченная продолжительность парковочной сессии. Сейчас за все эти оплошности, несмотря на то что формально парковка оплачена, им приходится платить штрафы.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/Леонид Кулешов/Светлана Батова

У льготников и резидентов все по-прежнему

Остальные тарифы, действующие за пределами ТТК, остаются неизменными - по-прежнему час парковки круглосуточно стоит 40 и 60 рублей в час круглосуточно. Не меняются и правила для льготников и резидентов. Льготники смогут парковаться бесплатно по всей Москве. Резиденты - пользоваться своими разрешениями. Кроме того, для них в центре Москвы появятся еще 76 дополнительных мест, где смогут парковаться только местные жители. Их оборудуют в местах, откуда в Администратор Московского парковочного пространства за последние три месяца поступило более 300 заявок от местных жителей с просьбами организации подобных стоянок. В частности, резидентные места появятся на Садовнической улице, Чаянова, Сергия Радонежского, Богословском, Приютском переулках и других.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы просят водителей внимательно следить за знаками и информационными щитами с 15 декабря, чтобы не пропустить изменения парковочных зон и тарифов. Помогут разобраться со всеми нововведениями волонтеры - они будут работать в эти дни везде, где произошли изменения, и помогать людям сориентироваться в новшествах.

Между тем

Время изменения правил парковки выбрано не случайно. С 15 декабря в Москве традиционно начинается ухудшение трафика - начинаются предновогодние пробки. По данным Центра организации дорожного движения, количество машин на дорогах в сутки увеличивается до 3,7 млн машин. В столицу приезжает много людей из соседних регионов за новогодними подарками, кроме того, на движении сказывается ухудшение погоды - часты гололеды и снегопады, а также оказывают влияние колонны автобусов, которые привозят детей на елки. Пик затруднений придется на 24-28 декабря, 30-го дороги станут свободнее. А 31 декабря, скорее всего, пробки покинут столицу как минимум до конца новогодних праздников.