В Москве семья с онкобольными детьми переехала после травли соседей

На юго-западе Москвы семья с онкобольными детьми покинула арендованную квартиру из-за травли соседей. Об этом сообщили соседи, ранее собиравшие подписи за выселение детей с онкологическим диагнозом.

При этом хозяйка квартиры в беседе с m24.ru рассказала, что не знает, надолго ли семья покинула жилье. Женщина не исключила, что жильцы вполне могли уехать на время и позже вернутся в квартиру.

Куда именно уехала семья, на данный момент никто сказать не может. При этом сами жители, подписавшие петицию за выселение больных раком детей, сообщили, что раскаялись в своем поступке.

Как уже писала "РГ", скандал случился в одном из домов на улице Миклухо-Маклая. Владелица одной из квартир сдала ее благотворительному фонду, поддерживающему детей, больных раком. Ребята из регионов лечатся в расположенном неподалеку Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В перерывах между интенсивной терапией им необходимо оставаться в столице и получать амбулаторное лечение. Жилая квартира отлично подходит для этого. Собственница квартиры прекрасно знала, кому сдает жилплощадь. А вот соседи выступили резко против и начали собирать подписи за выселение детей.

Все это затеяла старшая по подъезду Елена Аллина. Она утверждает, что "рак заразен", и дети якобы угрожают здоровью соседей. Сама Елена рассказала "РГ", что за последние дни дала столько интервью, что силы уже кончаются. По предварительным данным, Аллиной удалось собрать почти 50 подписей жильцов за выселение. И это несмотря на многочисленные озвученные доводы онкологов о незаразности рака.

С правовой точки зрения кампания жильцов - пустой номер, уверен столичный адвокат Владимир Постанюк. "Согласно действующему законодательству РФ, собственник квартиры имеет законное право свободно сдавать свое жилье в аренду, - рассказал он "РГ". - Согласие соседей и сбор подписей при этом не предусмотрено и не требуется. Необходимо лишь заключить договор аренды. Запрета на сдачу в аренду квартир семьям с онкобольными детьми, разумеется, нет, это было бы негуманно в первую очередь". Собирать подписи и звать полицию уместно лишь в случае, если арендаторы нарушают общественный порядок. А в данной ситуации никто не может поставить ограничений перед собственником квартиры.