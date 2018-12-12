В Москве в кафе расстреляли посетителя

Дикая история приключилась в Москве на Ленинском проспекте в кафе "Райская трапеза". Одного из посетителей 11 декабря во время дружеской, казалось бы, посиделки буквально изрешетили выстрелами из пистолетов - на его теле насчитали шесть огнестрельных ранений.

Есть информация, что жители окрестных домов жаловались на завсегдатаев этого бара за нарушения порядка. Фото: vesti.ru

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что, по данным следствия, в своего знакомого стреляли двое мужчин, от полученных ранений потерпевший скончался на месте.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство" и части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия". Следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления, - рассказала представитель Главного следственного управления.

А полиция объявила план "Перехват". Очень возможно, что результаты этого плана появятся в ближайшие сутки - в Сети выложена видеозапись инцидента. Разумеется, есть она и у полиции. На видео четко видно, как семеро молодых мужчин кавказской внешности, усевшись за столом, что-то обсуждают. Причем не особенно эмоционально. Затем к ним подходит мужчина постарше, что-то говорит, и все вскакивают. Тут же двое соседей молниеносно выхватывают пистолеты и начинают стрелять в третьего. Тот падает, остальные убегают. Известно, что один из участников этой "дружной" компании был случайно ранен - все-таки стреляли в тесной толпе, - и его увезли с собой. Уехали эти стрелки на трех автомобилях.

Всего же было сделано не менее двенадцати выстрелов - следы пуль нашли в стенах кафе и в припаркованных во дворе автомобилях. Все - калибра 9 мм, похожи на боеприпасы к пистолету Макарова. То есть эти парни были вооружены отнюдь не травматическим, то есть якобы нелетальным оружием.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах предполагают, что это типичная криминальная разборка. И даже намекают, что знают, о какой этнической группировке идет речь. Скорее всего, эти люди занимались торговлей наркотиками.

По одной из версий, убитого заподозрили подельники в продаже наркотиков по завышенной цене

По версии оперативников, один из подельников был заподозрен в нечестности - продавал товар по завышенной цене, а маржу оставлял себе. Пока эта информация проверялась, "коллеги" мирно общались за столиком. Но когда пришел старший группы и заявил, что информация о крысятничестве подтвердилась, виновный был наказан на месте. Вот такая жесткая дисциплина.

Кстати, спустя несколько часов после убийства столичные полицейские задержали наркоторговцев с несколькими килограммами "тяжелых" наркотиков.