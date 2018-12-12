В Москве загорелся склад с резиной

На востоке Москвы в среду вечером начался крупный пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, горит дом №1Л на улице Сокольнический вал. Там, по данным "Яндекса", находится несколько организаций, в том числе автосалоны Lexus и Toyota. Но горят не они, а склад с покрышками по соседству. Площадь достигла 200 квадратных метров.

Угрозы распространения огня на новые иномарки нет. Информации о пострадавших не поступало. Мобильная лаборатория отслеживает содержание вредных веществ в воздухе Сокольников.