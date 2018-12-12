Правительство Орловской области утвердило проект, в рамках которого профессиональное обучение за счет регионального бюджета пройдут более 1000 молодых мам. Его реализация стартует в 2019 году.

Как рассказал начальник регионального управления труда и занятости Анатолий Майоров, проект предусматривает содействие занятости женщин, а именно молодых мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трехлетнего возраста.

- До 2024 года планируется привлечь к профессиональному обучению не менее 1050 женщин, воспитывающих маленьких детей, - уточнил Майоров. - Средняя стоимость обучения составит 20 тысяч рублей.

По его словам, финансовая нагрузка ляжет на областной бюджет - для самих мам обучение будет бесплатным. Необходимое финансирование уже предусмотрено. Участниц проекта обучат на базе вузов и ссузов, с которыми служба занятости заключит договоры. Речь идет о курсах, по окончании которых выпускницы получат дипломы. В частности, планируется обучение таким профессиям и специальностям, как бухгалтер, оператор электронно-вычислительных машин и работников торговли. Желающие смогут обучиться на парикмахера или кондитера. Всего в списке около 20 наименований. Есть в нем и такая редкая профессия, как бариста - специалист по приготовлению кофе.

По словам Анатолия Майорова, первый опыт профобучения был получен еще в 2011 году. Но с тех пор программа претерпела заметные изменения.

Семь лет назад регион получил значительную поддержку из федерального бюджета, а сам вложил лишь часть средств. Причем финансирование шло в рамках программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

Затем проект перенесли в программу содействия занятости населения, и расходы полностью легли на областной бюджет. И только сейчас профобучение молодых мам выделили в целевой проект. Это позволило увеличить финансирование и расширить список профессий и специальностей, которые будут предложены участницам.

К слову, по статистике, ежегодно около 12 процентов тех, кто обратился в областную службу занятости за помощью в поиске работы, составляют именно женщины с маленькими детьми.