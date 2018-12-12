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12.12.2018 00:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сытый косой не навредит

В парках начали подкармливать зайцев
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7742 (279)
В столице стартовала акция "Сытый заяц". Сотрудники Мосприроды и неравнодушные горожане начали подкармливать косых - зимой они страдают от бескормицы. Кормушки появятся во всех столичных парках.
Фото: photoxpress Фото: photoxpress
Фото: photoxpress

Любимое лакомство зайцев летом - сочные одуванчики, люцерна или сладкий клевер. С приходом холодов зайцы вынуждены переходить на более грубую еду, по большей части питаются корой деревьев. Для московских парков это почти катастрофа - ведь в столице в настоящее время более 800 косых - русаков и беляков. Из-за поврежденной коры деревья могут попросту умереть, чего городские власти не хотят допустить. "Чтобы зайцы не голодали и не портили насаждения, москвичи могут подкармливать их листьями капусты, морковью и сеном", - сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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Вообще пополнять кормушки - обязанность сотрудников Мосприроды. Жители столицы могут им в этом просто помочь - оставляя в деревянных лотках, помимо капусты и моркови, яблоки или овес, который у пушистых обитателей парков тоже "в цене".

В департаменте природовользования "РГ" рассказали, что подкармливать зимой нужно не только зайцев: "Белки с удовольствием едят почти все виды орехов, сушеные ягоды и грибы, водоплавающие оценят "кашку" из творога, белого хлеба и зелени, снегири, синицы, свиристели и зеленушки охотно полакомятся овсяными хлопьями, несоленым салом, не жареными и не солеными семенами подсолнечника".

В кормушках для зайцев можно оставлять морковь, яблоки, листья капусты, овес и сено. Фото: www.mosecovao.info
Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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