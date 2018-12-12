В столице стартовала акция "Сытый заяц". Сотрудники Мосприроды и неравнодушные горожане начали подкармливать косых - зимой они страдают от бескормицы. Кормушки появятся во всех столичных парках.

Любимое лакомство зайцев летом - сочные одуванчики, люцерна или сладкий клевер. С приходом холодов зайцы вынуждены переходить на более грубую еду, по большей части питаются корой деревьев. Для московских парков это почти катастрофа - ведь в столице в настоящее время более 800 косых - русаков и беляков. Из-за поврежденной коры деревья могут попросту умереть, чего городские власти не хотят допустить. "Чтобы зайцы не голодали и не портили насаждения, москвичи могут подкармливать их листьями капусты, морковью и сеном", - сообщила пресс-служба ведомства.

Вообще пополнять кормушки - обязанность сотрудников Мосприроды. Жители столицы могут им в этом просто помочь - оставляя в деревянных лотках, помимо капусты и моркови, яблоки или овес, который у пушистых обитателей парков тоже "в цене".

В департаменте природовользования "РГ" рассказали, что подкармливать зимой нужно не только зайцев: "Белки с удовольствием едят почти все виды орехов, сушеные ягоды и грибы, водоплавающие оценят "кашку" из творога, белого хлеба и зелени, снегири, синицы, свиристели и зеленушки охотно полакомятся овсяными хлопьями, несоленым салом, не жареными и не солеными семенами подсолнечника".