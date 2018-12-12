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12.12.2018 13:37
Проект: В регионах

В Смоленске обсудили проблемы продовольственной безопасности

В Смоленской области подвели итоги работы агропромышленного комплекса региона за 2018 год, обсудили вопросы продовольственной безопасности и господдержки селян.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

Смоленские аграрии организовали ярмарку сельхозпродукции, на которой представили товары ведущих производителей региона, в том числе, выпускаемая под единым региональным торговым брендом "Смолпродукт".

Подводя итоги работы комплекса АПК в 2018 году, губернатор Алексей Островский отметил, что на протяжении последних пяти лет в регионе растут объемы производства зерна. В этом году хозяйства произвели его 263 тысячи тонн, или 108 процентов к уровню 2017 года.

Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
Смоленскую область наградили за экономический прорыв

-Таким образом, мы уже четвертый год подряд получаем рекордные урожаи зерна со времен распада Советского Союза, - сообщил глава региона.

Смоленская область стала базовым регионом для развития льняного комплекса страны. В области продолжат выращивать рапс, картофель и овощи, увеличивая посевные площади. В следующем году все меры государственной поддержки растениеводам будут сохранены. Кроме этого, власти продолжат выделять селянам субсидии на 1 литр молока и на поддержку племенного дела.

Чтобы облегчить аграриям сбыт готовой продукции, в Смоленской области планируют развивать сельхозкооперацию и построить логистический центр, где любой сельхозтоваропроизводитель сможет хранить и реализовывать свою продукцию на выгодных для себя условиях.

По итогам года лучшие работники агропромышленного комплекса, добившиеся высоких производственных результатов, получили ведомственные награды Минсельхоза РФ, благодарственные письма губернатора и именные премии.

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