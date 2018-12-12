Владимирцы пожаловались на неприятный запах питьевой воды

Жители Владимира в социальных сетях пожаловались на резкий, неприятный запах питьевой воды. Причиной ЧП стал сброс неизвестных стоков в реку Нерль.

Пользователи соцсетей с 11 декабря размещают массовые жалобы на неприятный запах текущей из кранов воды. Жалобы поступают с площади Ленина, улиц Егорова, Студенческой, Горького и других.

- Площадь Ленина (1й Коллективный проезд) резкая вонища какой-то химией. Улица Студенческая 6-Б, то же самое.

- У нас тоже вода сильно пахнет, как мазутом, но цвет как обычно, это вечером заметила, ул.Безыменского.

- Тоже какой-то запах воды пошел. Живем на Юбилейной возле востока.

- У нас кроме запаха пришлось ванну отмывать, вода была желтая и какие то вкрапления ржавчины или песка, - написали жители в социальной сети ВКонтакте.

Пресс-служба владимирского горводоканала отреагировала на жалобы жителей.

- МУП "Владимирводоканал" сообщает, что 11 декабря 2018 года в реку Нерль произошел сброс органических веществ неизвестного происхождения с резко выраженным запахом. В настоящее время качество воды в реке Нерль соответствует нормам. Вода, подаваемая потребителям, имеет стабильное качество и соответствует стандарту доброкачественной питьевой воды СанПиН, - пояснили на предприятии.

Перед употреблением жителям порекомендовали обязательно кипятить водопроводную воду.

Сейчас специалисты пытаются выяснить источник запаха. Не исключено, что сброс органических отходов в реку допустило одно из фермерских хозяйств.

- Сброс органики опасен тем, что она при очистке полностью не убирается. Если на водоканале идет обеззараживание воды хлором, то при контакте с органикой образуются опасные для человека хлорорганические соединения, которые обладают канцерогенными свойствами, - прокомментировала ситуации инженер-гидрогеолог, сопредседатель экодвижения "Во имя жизни" Валентина Ямщикова.

Проверкой ситуации с водой во Владимире занялись специалисты природоохранной прокуратуры.