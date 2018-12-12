Новости

Минфин не смог полностью продать выпуск ОФЗ на 16 млрд рублей 15:14
Найдена потрясающая 3000-летняя золотая булла 15:10
Парковка в новогодние каникулы в Москве будет бесплатной 15:08
Иск Дениса Глушакова о разводе передадут в Москву 15:06
Volkswagen Polo вернул себе лидерство на рынке Москвы 15:05
Ослабление рубля добавило к инфляции полпроцента 14:48
Колесников выиграл "бронзу" на ЧМ по плаванию 14:45
В Сибири обнаружили уникальное захоронение коровы 14:45
На истфаке МГУ состоялась необычная лекция 14:40
Владимирцы пожаловались на неприятный запах питьевой воды 14:37
Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из реестра туроператоров 14:34
Джоан Роулинг лишилась титула самой преуспевающей писательницы 14:33
Ученые разработали уникальный экспресс-метод выявления инфекций 14:30
В Уфе начало работать детское такси 14:29
Названа причина вымирания мегалодонов 14:25
В Москве тела двоих мужчин нашли в общественном туалете 14:21
Умер создатель сериала "Баффи - истребительница вампиров" 14:16
МВД назвало фейком директиву о запрете посещения полицейскими концертов 14:15
Видео: В моторном отсеке иномарки полицейские обнаружили героин 14:13
Путин поручил выяснить причины отмены рэп-концертов 14:12
Конго потребовало от Бельгии вернуть украденные предметы искусства 14:08
В Польше появились свои "желтые жилеты" 14:05
Бестселлеры Hyundai подорожали второй раз за год 14:04
Секретарь Совбеза: Петроглифы Карелии могут попасть в список ЮНЕСКО 14:02
С петербургской пенсионерки "сняли порчу" за 300 тысяч рублей 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
12.12.2018 14:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Владимирцы пожаловались на неприятный запах питьевой воды

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Жители Владимира в социальных сетях пожаловались на резкий, неприятный запах питьевой воды. Причиной ЧП стал сброс неизвестных стоков в реку Нерль.

Фото: Depositphotos.com
Плата за сброс в реки и озера неочищенных стоков вырастет с 2019 года

Пользователи соцсетей с 11 декабря размещают массовые жалобы на неприятный запах текущей из кранов воды. Жалобы поступают с площади Ленина, улиц Егорова, Студенческой, Горького и других.

- Площадь Ленина (1й Коллективный проезд) резкая вонища какой-то химией. Улица Студенческая 6-Б, то же самое.

- У нас тоже вода сильно пахнет, как мазутом, но цвет как обычно, это вечером заметила, ул.Безыменского.

- Тоже какой-то запах воды пошел. Живем на Юбилейной возле востока.

- У нас кроме запаха пришлось ванну отмывать, вода была желтая и какие то вкрапления ржавчины или песка, - написали жители в социальной сети ВКонтакте.

Пресс-служба владимирского горводоканала отреагировала на жалобы жителей.

- МУП "Владимирводоканал" сообщает, что 11 декабря 2018 года в реку Нерль произошел сброс органических веществ неизвестного происхождения с резко выраженным запахом. В настоящее время качество воды в реке Нерль соответствует нормам. Вода, подаваемая потребителям, имеет стабильное качество и соответствует стандарту доброкачественной питьевой воды СанПиН, - пояснили на предприятии.

В Якутии экологи проверят новые сообщения о загрязнении реки Вилюй

Перед употреблением жителям порекомендовали обязательно кипятить водопроводную воду.

Сейчас специалисты пытаются выяснить источник запаха. Не исключено, что сброс органических отходов в реку допустило одно из фермерских хозяйств.

- Сброс органики опасен тем, что она при очистке полностью не убирается. Если на водоканале идет обеззараживание воды хлором, то при контакте с органикой образуются опасные для человека хлорорганические соединения, которые обладают канцерогенными свойствами, - прокомментировала ситуации инженер-гидрогеолог, сопредседатель экодвижения "Во имя жизни" Валентина Ямщикова.

Проверкой ситуации с водой во Владимире занялись специалисты природоохранной прокуратуры.

Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД назвало фейком директиву о запрете посещения полицейскими концертов
Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Клинцевич: Порошенко нарочно пугает избирателей войной с Россией
Жертвами стрелка в Страсбурге стали два человека, 14 пострадали