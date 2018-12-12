Дикая история с кампанией за выселение онкобольных детей из дома на юго-западе Москвы заканчивается. "Мы узнали, что многие жильцы раскаялись, - рассказала "РГ" директор благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова. - Семьи с маленькими пациентами никуда не уезжали, квартиру продолжим снимать".

Ранее "РГ" писала, что в 17-этажке на улице Миклухо-Маклая старшая по подъезду Елена Аллина начала собирать подписи за выселение семей, проживающих в одной из квартир. Собственница сдала ее благотворительному фонду. Волонтеры предоставили временное жилье людям из регионов, дети которых лечатся в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. "Подари жизнь" вынужден снимать квартиры для подопечных. В Центр Димы Рогачева приезжают тысячи ребят со всей России. Всех вместить нет возможности. Поэтому пациентов с хорошими анализами временно выписывают на амбулаторное лечение. Сейчас фонд снимает 40 квартир по всему городу. "Когда мы только начинали работу, нам часто приходилось сталкиваться с непониманием, - вспоминает Шергова. - Бывало, что мамы здоровых ребят уводили их с площадки, если туда приходил наш ребенок. Буквально каждый день объясняли, что подопечные не представляют никакой угрозы".

Как люди узнавали в жизнерадостном малыше больного? Маска. Обычный кусок ткани на лице - один из факторов, пугавших окружающих, считает завотделом Центра имени Димы Рогачева Кирилл Киргизов. "Многие не понимают, что маски необходимы, чтобы защитить самих пациентов", - сообщил он на сайте фонда. И еще люди продолжают до ужаса бояться рака. И "перестраховываются". Хотя доказано, что рак вызывают не вирусные инфекции, а дефекты иммунной системы и генетические перестройки.

Страх и отсутствие знаний привели к акции жильцов. Составившая петицию Аллина долго рассказывала про опасный "вирус, ми-к-роб", якобы вызывающий рак. Но в беседе с "РГ" призналась, что устала от интервью. От нежданно налетевшей бациллы славы. Но все же собрала 49 подписей под петицией "о выселении". Столичный адвокат Владимир Постанюк разъяснил: что даже если б она собрала миллион автографов, то это ни на что бы не повлияло. Собственник квартиры может сдавать ее кому угодно. И неважно, болеет ли квартирант, низок или высок - ограничения быть не может. Вот если жильцы устраивают дебоши - да, можно писать и звонить в полицию. Во всех остальных случаях - нет.

Прокуратура и ГСУ СК по Москве начали проверки. Речь может идти о нарушении прав детей. Неизвестно, как это аукнется авторам петиции. Впрочем, в фонде уверены, что ситуация изменится, когда все услышат разъяснения врачей о "незаразности" рака. Некоторые подписанты признались, что "случайно" присоединились к петиции. Лишь бы "управдом" отстал. У нас ведь как? "А если не будут брать - отключим газ!". Одна из семей с больными детьми уехала из квартиры на Миклухо-Маклая. "Их выписали, это плановый перерыв, - рассказали "РГ" в фонде. - Фонд продолжит арендовать квартиру, пока хозяйка согласна". А детей волонтеры просили не беспокоить. Лечение тяжелейшее. И любое излишнее внимание - ненужный стресс.