За смерть 19 человек в ДТП под Владимиром будут судить иностранцев

Двое граждан Казахстана предстанут перед судом за аварию на железнодорожном переезде под Владимиром, в которой погибли 19 человек.

- По версии следствия, двое иностранных граждан организовали и осуществили нерегулярную перевозку пассажиров с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан на автобусе, который по своим техническим характеристикам не отвечал требованиям безопасности, - рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Гражданам Казахстана: владельцу и водителю попавшего под поезд автобуса, - предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, 6 октября 2017 года на железнодорожном переезде у Покрова заглох автобус Mercedes, перевозивший из Москвы в Среднюю Азию граждан Узбекистана. Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В автобусе погибли 19 человек.