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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зима близко

На Сахалине расширяются возможности для качественного отдыха
Текст: Иван Андреев (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
Сахалинская область - уникальный островной регион России, где в последние годы создается все больше возможностей для интересного и разнообразного отдыха. Особенно показательным в этом плане, уверяют специалисты, будет зимний период 2018-2019 годов.
Спортивный комплекс "Горный воздух" находится в шаговой доступности от Южно-Сахалинска. Фото: Пресс-служба СТК "Горный воздух" Спортивный комплекс "Горный воздух" находится в шаговой доступности от Южно-Сахалинска. Фото: Пресс-служба СТК "Горный воздух"
Спортивный комплекс "Горный воздух" находится в шаговой доступности от Южно-Сахалинска. Фото: Пресс-служба СТК "Горный воздух"

Далеко ходить не надо. Самый известный и популярный сахалинский туристический объект - горнолыжный комплекс "Горный воздух" находится буквально в шаговой доступности для жителей и гостей областного центра - Южно-Сахалинска.

- Комплекс - наша гордость, - рассказывает Сергей Буренков, министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. - Сейчас здесь действует 16 трасс, их общая длина составляет 25 километров. Зоны катания рассчитаны как на новичков, так и на профессионалов. Есть своя служба инструкторов и проката инвентаря, созданы все условия для качественного отдыха.

Впрочем, зимой на Сахалине можно получить массу положительных впечатлений и в других местах. Например, отправившись в поход на лыжах и снегоступах. Выбирать можно маршруты любой сложности и протяженности. Для любителей экстрима - сафари на снегоходах.

Что привлекает лыжников и сноубордистов на Сахалине

Тем более и посмотреть есть на что. Зимой удивительно красивы мыс Великан, бухта Тихая, мыс Евстафия и Чертов мост.

По словам Натальи Пахолковой, начальника отдела туризма регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики, мыс "Великан" - памятник природы, одно из самых впечатляющих мест на побережье Сахалина. Он расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова.

Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан встречается множество созданных ветром и морскими волнами гротов, стоящих прямо в море пещер, арок и столбов, на которых располагаются к олонии птиц.

Мыс Евстафия находится на восточном побережье Сахалина, почти в самой его оконечности. С высоты 51 метр открывается потрясающая морская панорама.

Зимой на Сахалине можно получить массу положительных впечатлений на маршрутах любой сложности

Пользуется большой популярностью у туристов и бухта Тихая, вблизи которой находится хребет Жданко. В зимнее время здесь замерзают мелкие ручьи, стекающие с крутых склонов, образуя удивительные застывшие ледопады. Ежегодно зимние ледопады хребта Жданко собирают множество любителей-туристов и альпинистов.

Зимой на Сахалине можно отправиться в снегоходно-пешеходный тур на Чертов и Ведьмин мосты, которые были построены еще японцами. Эти сложные инженерные сооружения по сей день притягивают к себе тысячи туристов со всех регионов России.

А еще на Сахалине замечательная рыбалка, особенно зимняя! За один день, проведенный на льду, многим рыболовам удается поймать около 200 штук корюшки. Ежегодно в регионе проходят соревнования по подледному лову, которые собирают тысячи человек, а на льду вырастают целые рыбацкие городки. Причем если попросить участников этого праздника поделиться впечатлениями от острова, то большинство с уверенностью скажут: "Сахалин - клевое место!" И ведь не поспоришь. Но все-таки лучше всего убедиться в этом лично.

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