Постоянные гости южно-сахалинского спортивно-туристического комплекса (СТК) "Горный воздух" обнаружат много приятных изменений, но самая хорошая новость для них - стоимость ски-пассов осталась прежней. Дальневосточники давно оценили и полюбили трассы "Горного воздуха". Об этом говорит статистика: три четверти катающихся здесь лыжников и сноубордистов - жители дальневосточных регионов. Их привлекают мягкие и снежные сахалинские зимы.

Впрочем, если снег не подарят небеса, его обеспечит система искусственного оснежения. Отмечают гости удобную локацию: курорт расположен в центре островной столицы. Здесь много разнообразных по длине и сложности трасс, как для опытных, так и для начинающих лыжников и скейтбордистов. Причем новички могут приобщиться к спорту под присмотром опытных тренеров. Оценили туристы ухоженность трасс. Их регулярно чистят от камней и льда, так что лыжи и доски после катания остаются целыми, без сколов и царапин.

- Трассы "Горного воздуха" действительно лучшие на Дальнем Востоке, - уверена Наталья Пахолкова, директор департамента туризма областного минспорта. - Это отметил и один из проектировщиков олимпийских трасс в Лиллехаммере Гир Олсен. Они освещены и, в отличие от многих других курортов, открыты до позднего вечера: в прошлом году работали до 22 часов.

К вершине туристов везет "канатка" с закрывающимися кабинками. При ветреной сахалинской зиме это важно. Едешь на вершину в тепле и комфорте, ведешь приятные беседы с соседями, любуешься потрясающими видами, а спортинвентарь надежно закреплен в "багажном отделении" снаружи кабинки.

Накануне нового сезона строители сдали входную группу: двухэтажное здание, где размещаются пункт проката, магазины, ресторан, кассы, камера хранения и видеозал с детской игровой зоной. Закончили капремонт автодороги, протяженностью почти два с половиной километра.

- Трасса обеспечит комфортный доступ к средней площадке курорта. Поблизости будет автостоянка, - сказал заместитель председателя правительства островного региона Владимир Сидоренко.

Но даже если человек далек от скоростных спусков с горы по снегу, ему тоже будет интересно побывать на "Горном воздухе". Во-первых, здесь открывается захватывающий вид на город и его окрестности с высоты шести сотен метров. Во-вторых, постоянно что-то происходит. В новогодние праздники здесь состоятся массовый спуск Дедов Морозов и Снегурочек, детский рождественский маскарад. В январе на День снега "крутизной" померятся лыжники и сноубордисты. В феврале трудно будет обойти вниманием День влюбленных и Царя горы, а в марте Масленицу и Снежную королеву. Сезон закроют традиционные "Снежный карнавал" и "Жаркий спуск".

Здесь много разнообразных трасс как для опытных, так и для начинающих лыжников и скейтбордистов

- С каждым годом СТК "Горный воздух" приближается к той высокой планке, которую мы перед ним ставим: достичь статуса лучшего горнолыжного курорта Дальнего Востока и Сибири, - отметил министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков. - И уже сейчас он может принимать такие масштабные соревнования, как "Дети Азии".

Первые зимние международные игры "Дети Азии", безусловно, претендуют на главное событие грядущего сезона. К приему гостей на склоне горы Большевик готовят первые домики горнолыжной деревни: 24 шале, кафе, ресторан и клубный дом с фитнес-центром, бассейном и зоной отдыха. Окончательно горнолыжная деревня будет готова к следующему зимнему сезону.

Справка "РГ"

"Горный воздух" - это 35 километров горнолыжных трасс: пять черных - повышенной сложности, семь красных - сложных и две зеленые - для новичков. Самая длинная из них 4,2 километра. Поток туристов сюда растет: в сезон 2015-2016 годов здесь отдохнули 40 тысяч человек, в сезон 2016-2017-го - 65 тысяч, в прошлую зиму - около 100 тысяч.