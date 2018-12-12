МЧС России по всей стране проведет музыкальный флэшмоб

Необычную акцию задумали провести по всем регионам страны сотрудники МЧС России ко Дню спасателя. Они анонсировали всероссийский музыкальный флешмоб "МЧС дарит музыку" в местах массового пребывания людей.

Смысл необычной акции не в том, чтобы стращать и поучать граждан, как избежать бед в той или иной ситуации, а в том, чтобы просто подарить хорошее настроение. Так сказать, сыграть на контрасте, ведь суровые пожарные и спасатели совершенно не ассоциируются с музыкой и улыбками.

Идея проста, министр ее одобрил. Для реализации акции решили привлечь более 600 музыкантов из духовых и вокально-инструментальных коллективов ведомства. Они выступят в торговых центрах, домах культуры, на станциях метро и в аэропортах.

Музыкальный марафон охватит все регионы страны и завершится в Москве 27 декабря - в День спасателя. Первые выступления творческих коллективов уже состоялись в Дальневосточных регионах - Амурской области и Забайкальском крае. Амурский оркестр областного управления МЧС выступил в одном из крупных торгово-развлекательных центров Благовещенска. А в Москве показательный оркестр МЧС России под управлением начальника оркестровой службы - главного дирижера, заслуженного артиста РФ Владислава Рыбенко и руководителя оркестра Антона Кожеватова даст концерты на двух станциях Московского метрополитена и в Центральном детском магазине на Лубянке. Музыканты исполнят классические и современные произведения, популярные композиции, песни о работе сотрудников МЧС.

Наверняка у акции найдутся критики, но в министерстве уверены, что "музыкальный флешмоб" будет не только способствовать популяризации героических профессий спасателя и пожарного, но и подарит зрителям хорошее настроение в преддверии новогодних праздников.