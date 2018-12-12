Стало известно, когда достроят мост из ЕАО в Китай

Железнодорожный мост через Амур "Нижнеленинское - Тунцзян" введут в эксплуатацию во второй половине 2019 года. Об этом сообщает Минвостокразвития.

Мостовой переход из Еврейской автономной области в КНР рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Его появление позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат с Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему пути. Строительство финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Общая протяженность моста составит 2,21 километра. Планируется, что на первом этапе грузооборот через него превысит пять миллионов тонн в год, а в перспективе возрастет до 20 миллионов.

- Сроки ввода в эксплуатацию озвучены, и мы должны стремиться к их выполнению. Также очень важный вопрос о вводе в работу пунктов пропуска. Что на железнодорожном мосту в ЕАО, что на автомобильном в Приамурье, пункты пропуска должны быть введены в работу одновременно с мостовыми переходами, - сказал на совещании глава министерства Александр Козлов.