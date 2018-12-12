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Трехлетнее хождение по инстанциям сирот из бурятского села Сотниково завершилось громким арестом. На жалобы молодых людей, доказывавших, что в построенных для них домах жить невозможно, обратил внимание республиканский Следственный комитет. На прошлой неделе СКР возбудил уголовное дело. А на этой был взят под стражу замминистра строительства Республики Бурятия Сергей Рыбальченко.
Сергей Рыбальченко обвиняется в превышении должностных полномочий. Фото: СКР по Республике Бурятия Сергей Рыбальченко обвиняется в превышении должностных полномочий. Фото: СКР по Республике Бурятия
Сергей Рыбальченко обвиняется в превышении должностных полномочий. Фото: СКР по Республике Бурятия

История сирот из Сотниково тянется уже три года. Первые дома здесь появились в 2015 году. Как говорят жильцы, радость от новоселья прошла быстро - новенькие дома оказалось невозможно протопить. Из-за постоянной сырости и холода на стенах, на потолке появилась плесень, полы и двери стали гнить. Люди - болеть.

Поначалу эти вопросы пытались решать с застройщиком - по закону в течение пяти гарантийных лет он обязан исправлять недочеты за свой счет. В ответ в выпускников детдомов полетели упреки в неправильной эксплуатации жилья.

Фото: МВД РФ
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В прошлом году 34 человека объединились, сделали экспертизу домов. Ее результаты подтвердили - дома построены с существенными дефектами, для проживания непригодны. Иск уже с приложенными результатами обследования привлек, наконец, внимание следственных органов. Проверка подтвердила то, о чем жители Сотниково твердили несколько лет...

Всего за счет федерального бюджета в Сотниково построили 254 такие квартиры. По документам они обошлись в 195 миллионов рублей. Возник вопрос: сколько же на самом деле было потрачено денег на столь некачественное жилье?

Следственный комитет по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Спустя несколько дней по делу был задержан замминистра строительства Сергей Рыбальченко. Вместе с высокопоставленным чиновником был арестован и предприниматель Сергей Домшоев - тот самый застройщик. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и хищении 195 миллионов рублей. Оба уголовных дела соединены в одно производство. Следствие продолжается при участии управления ФСБ Бурятии. Сироты же надеются, что такой поворот событий ускорит их переезд в другое жилье.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет ДФО Бурятия
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