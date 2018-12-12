В Приморье судно из КНДР снова сорвало с якоря

В гавани Владивостока снова сорвало с якоря северокорейское судно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника Центра системы управления движением судов Росморпорта Николая Вишневского.

"Его действительно снесло ветром, у северокорейских судов вообще слабые якоря. Но сейчас его уже отбуксировали на рейд в Уссурийском заливе", - сказал собеседник агентства.

Ранее этот же корабль, стоявший в порту Владивостока, уже срывало с якоря из-за сильного ветра, он село на мель у мыса Кунгасного. Специалисты переместили его на безопасную стоянку.