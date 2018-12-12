В Забайкалье погиб в пожаре семимесячный ребенок

В селе Бырка Приаргунского района произошел пожар в жилом доме, где в это время находились четверо малолетних детей. В огне погиб семимесячный мальчик, сообщили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю.

По предварительной информации, 27-летняя мать ушла в магазин, оставив малышей одних. Спасти удалось только трех детей в возрасте от трех до пяти лет.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Назначены экспертизы, которые помогут установить причины возгорания и гибели младенца. Опрашиваются очевидцы происшествия.