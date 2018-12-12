Во Владивостоке кота с разными глазами оценили в 500 тысяч

Во Владивостоке выставлен на продажу кот породы као-мани по кличке Мистер Бэйлис. Особенностью животного является то, что у него гетерохромия - глаза разных цветов. Стоимость кота 530 тысяч рублей. Ссылаясь на слова хозяина кота, ТАСС сообщает, что животное также выставлено на продажу в Китае.

Как пояснил владелец кота, животное было куплено на французском аукционе, а продавать его приходится по причине переезда в другую страну, где неподходящий для Мистера Бейлиса климат. Эта редкая порода чувствительна к погоде и приживается далеко не везде.

Хозяин кота рассчитывает, что его питомца приобретут коллекционеры из Китая, которых немало в Поднебесной.

"На сайте объявлений Владивостока информацию о нем разместило агентство, которое помогает нам в продаже. Вдруг и здесь найдется желающий взять домой Мистера Бэйлиса", - сказал он.

Кстати



Порода као-мани родом из Таиланда, название в переводу означает "белый драгоценный камень". Это древняя порода, и раньше считалось, что содержать их могли только представители королевской семьи. Кошки этой породы - умные, любопытные и выносливые.