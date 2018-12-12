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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Взлетит высоко

Во Владивостоке создают музейно-театральный комплекс
Текст: Ольга Журман
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
В столице Приморья начали готовить площадку под будущий музейно-выставочный комплекс. Его создание определено майским указом президента РФ Владимира Путина в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.
Выбирать проект музейно-театрального комплекса будет инвестор. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Выбирать проект музейно-театрального комплекса будет инвестор. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Выбирать проект музейно-театрального комплекса будет инвестор. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Место выбрано на одной из самых высоких сопок Владивостока Орлиное Гнездо, где расположена видовая площадка на акваторию бухты Золотой Рог и Золотой мост. Комплекс будет построен на месте одного из корпусов Дальневосточного федерального университета, к сносу которого приступили строители. Сам вуз, как известно, переехал в кампус на острове Русском.

- Место для комплекса выбрано очень хорошее и представительное - над всем амфитеатром бухты Золотой Рог, - считает главный научный сотрудник Дальневосточного филиала Центрального научно-исследовательского и проектного института Минстроя России Валентин Аникеев.

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Комплекс состоит из двух площадок. На сопке разместится концертный зал Мариинского театра на 1100 мест, музейный комплекс с фондохранилищем для размещения филиалов Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея искусства народов Востока, Приморской государственной картинной галереи, а также Высшей школы музыкального и театрального искусства. На второй площадке на острове Русском - филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского, помещения для действующего во Владивостоке филиала Академии русского балета, а также жилой комплекс для преподавателей, артистов и общежития для обучающихся.

- В образовательном комплексе на острове Русском будут учиться одаренные дети со всего Дальнего Востока, - говорит вице-губернатор Приморья Константин Межонов.

Во Владивостоке представлены два проекта театрально-музейного комплекса на сопке Орлиное Гнездо. Первый - от столичного архитектурного бюро SPEECH, прославившегося реконструкцией стадиона "Лужники", второй - от американской компании Asymptote Architecture, группа авангардных архитекторов которой создала дизайн, сочетающий совершенно разные стили.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Проектируя, я не думаю о соотношении углов или кривых, я думаю об организации пространства, о том, как распределяется свет, - объясняет свою задумку архитектор Хани Рашид. К слову, ему принадлежит проект башни на территории бывшего ЗИЛа в Москве. Американский проект поддержали представители Эрмитажа, Государственного Русского музея и Мариинского театра. Окончательный выбор сделают специалисты Фонда "Национальное культурное наследие" - инвестора застройки.

Курирующая проект вице-премьер Ольга Голодец назвала столицу Приморского края особым городом на культурной карте России, "поскольку он воспринимается населением наших стран-соседей как ворота и первое соприкосновение с российской и европейской культурой". Из этого посыла следует и решение представить во Владивостоке ведущие федеральные учреждения, чтобы познакомить иностранных туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона с лучшими образцами отечественной культуры. Считается, что театрально-образовательный комплекс во Владивостоке позволит дополнительно привлечь до миллиона туристов в год.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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