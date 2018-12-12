Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 6,5 км

Вулкан Шивелуч, расположенный в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, днем 12 декабря выбросил столб пепла на 6,5 километров над уровнем моря.

Как сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, высоту выброса определили по видеоданным. Шлейф растянулся к северу от исполина.

Пеплопады в жилых районах не зарегистрированы.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.