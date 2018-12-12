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12.12.2018 08:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 6,5 км

Текст: Дина Непомнящая

Вулкан Шивелуч, расположенный в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, днем 12 декабря выбросил столб пепла на 6,5 километров над уровнем моря.

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Как сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, высоту выброса определили по видеоданным. Шлейф растянулся к северу от исполина.

Пеплопады в жилых районах не зарегистрированы.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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