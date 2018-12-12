Цифровизация органов госвласти повысит качество услуг для бизнеса

В Москве проходит конференция "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", которую проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ).

В работе пленарной сессии на тему: "Деловой климат в Российской Федерации: результаты и новые вызовы" принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

Участники обсудили как ключевые результаты работы по улучшению предпринимательского климата, так и планы работы на ближайший год в рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы (НПИ).

АСИ намерено создать новую цифровую платформу для взаимодействия бизнеса с органами власти - "Мой бизнес". Она позволит бизнесменам указывать на конкретные барьеры, которые мешают в работе, отреагировать на информацию о которых представители власти будут должны в течение месяца, сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

- По сути, нам не удалось создать единого окна, единой точки входа для тех проблем, с которыми сталкивается бизнес и в части правоприменения, и тех инициатив, которые предприниматели готовы предлагать на федеральном и региональном уровне. И Агентство стратегических инициатив предлагает новый проект для взаимодействия бизнеса с органами власти для включения бизнеса, формирования комфортной бизнес-среды - это цифровая платформа, мы назвали ее "Мой бизнес", - сказала она.

Также участники пленарной сессии обсудили внедрение новых технологий как фактора улучшения инвестиционного климата в России, меры, направленные на совершенствование контрольно-надзорной деятельности, дальнейшие шаги для улучшения инвестклимата.

Губернатор Прикамья Максим Решетников поделился опытом региона в части цифровизации бизнес-процессов. По его словам, краевые власти сейчас переводят в цифровой формат свои внутренние бизнес-процессы, потому что без этого оказание поддержки бизнесу в переходе к новым технологиям просто невозможно.

- Внутри госуправления процессы цифровизированы крайне слабо. Они недостаточно продуманы. Особенно ярко это выражено в системе здравоохранения или, например, при регистрации объектов недвижимости в кадастре. Эта та задача, которую нам придется решить в ближайшее время. Без цифровизации своих внутренних процессов мы не сможем обеспечить повышение качества услуг для бизнеса в цифровую эпоху, - подчеркнул глава Пермского края.

Также Максим Решетников отметил, что цифровизация тоже столкнулась с контрольно-надзорной деятельностью. В регионе сейчас активно внедряется сервис "Облачная бухгалтерия". В Пермском крае восемь тысяч врачей и семь тысяч бухгалтеров, которые обслуживают бюджетную сеть. Возврат к централизованным бухгалтериям и облачной бухгалтерии позволит на 30 процентов повысить производительность труда и оптимизировать затраты. Однако для организации работы облачной бухгалтерии каждое рабочее место бухгалтера должно быть оборудовано средствами криптозащиты, защищенным каналом связи и еще удовлетворять ряду требований.

По словам главы Прикамья, в регионе есть несколько направлений, где наблюдается существенный прогресс и большие преимущества.

- Первое - это взаимодействие с жителями. С помощью интерактивных площадок. Действительно, мы видим повышение эффективности работы в разы, но только при одном условии, должна быть не просто платформа взаимодействия с населением, а выстраиваешь отношения по всей бизнес-цепочки. От жителей до исполнителей в органах госвласти. Тогда меняются все бизнес процессы внутри. Второе - взаимоотношения с бизнесом. Это такой же клиент государства как и жители, поэтому необходимо применять те же самые подходы. Хорошо, что в рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы вводят такие сервисы, например, как калькуляторы для расчета затрат на техприсоединение. Нас это подстегивает организовать работу так, чтобы каждый предприниматель понимал потенциальные расходы и доходность бизнеса, - обозначил губернатор.