Из Минска до Казани теперь можно добраться на прямом поезде

Если нобелевский лауреат Киплинг любил напоминать своим поклонникам, что "из ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плаванье к далеким берегам", то в белорусской столице решили его опередить и пустить на день раньше - по средам - пассажирские составы к берегам Волги, в столицу Татарстана.

В первый рейс в Казань поезд № 328/327 отправится от минского перрона 12 декабря, сообщили в руководстве Белорусской железной дороги. Он будет курсировать круглый год раз в неделю по средам из РБ в 21:55 и прибытием в столицу Татарстана по пятницам в 17:53. Правда, из Казани состав будет отправляться с 15 декабря по субботам в 07:43, а встречать в белорусской столице его смогут по понедельникам с утра пораньше - в 05:13.

Маршрут поездки протяженностью в полторы тысячи километров пролегает через крупнейшие туристические и административные центры Союзного государства: Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань и Ульяновск. Для удобства путешественников в составе предусмотрены беспересадочные вагоны Гомель-Казань и Брест-Казань, которые позволят связать такие областные и районные центры, как Гомель, Могилев, Орша, Брест, Барановичи, с крупными регионами России.

Расписание поезда предусматривает удобную пересадку из районных и областных центров Минской и Гродненской областей на станции Минск-Пассажирский и Витебской области на станции Орша-Центральная.

В пресс-центре БЖД пояснили, что в поезде Минск-Казань предусмотрена и система скидок. Для организованных групп пассажиров от 10 до 24 человек она составляет 20 процентов, а для групп от 25 и более - 30. Более того, предусмотрена также 10-процентная скидка при проезде в плацкартных вагонах на боковых местах.

И еще несколько слов о льготах. При покупке билетов в купейные и вагоны СВ за 60-31 сутки до отправления пассажирам полагается скидка в 20 процентов, а за 30-21 сутки - пятнадцать. Кстати, при одновременном оформлении билетов "туда" и "обратно" предусмотрена скидка в десять процентов.

"Данный проект направлен на развитие и укрепление деловых, туристических и культурных связей между регионами Союзного государства", - добавили в пресс-центре.