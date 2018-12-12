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12.12.2018 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Пензой при столкновении трех грузовиков и автобуса погиб человек

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Управление ГИБДД по Пензенской области Фото: Управление ГИБДД по Пензенской области
Фото: Управление ГИБДД по Пензенской области

В Пензенской области на 408 километре автодороги Нижний Новгород-Саратов произошла массовая авария с участием трех грузовиков и пассажирского автобуса. В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро пострадали.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе областного УГИБДД, авария произошла около 6.30 утра у села Богословка в Пензенском районе. По данным регионального МЧС, столкнулись грузовики "КамАЗ", DAF, Iveco и автобус "Паз", перевозивший рабочих местной птицефабрики. В салоне автобуса находились шесть человек, они получили различные травмы. На месте происшествия скончался водитель одного из грузовиков.

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По предварительной информации правоохранителей, причиной аварии стал маневр фуры с прицепом, которая вышла на встречную полосу. Остальные участники аварии не смогли во время среагировать на сложившуюся дорожную ситуацию.

Всю ночь в регионе шел ледяной дождь, на дорогах сохраняется гололедица. Из-за ДТП затруднено движение на участке автодороги у села Богословка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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