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12.12.2018 14:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские ученые придумали, как преодолеть умственную усталость

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российские ученые провели исследования, посвященные особенностям концентрации внимания при выполнении рутинной и монотонной работы. Исследователи сумели выяснить как повысить внимание и снизить возникающую утомляемость.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Результаты работы подытожила статья "Нелинейное влияние биологической обратной связи на состояние внимания мозга", опубликованная в одном из ведущих в мире научных журналов Nonlinear Dynamics.

Как рассказывает один из авторов, профессор Саратовского государственного технического университета Александр Храмов, исследователей интересовало, почему внимание ослабевает при выполнении монотонной работы, не требующей больших умственных и физических усилий. Один из примеров - водители, засыпающие за рулем во время движения по пустой дороге.

Фото: depositphotos.com
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Нейрофизиологи давно высказывали предположения, что мозг не в состоянии концентрировать внимание на одной и той же задаче длительное время. Однако почему это может происходить, ученые объясняют по-разному.

Исследователи попытались разобраться в причинах снижения концентрации внимания. Для этого провели эксперимент, участниками которого стало несколько десятков студентов.

Добровольцев подключили к электронной системе, позволявшей следить за работой участков коры головного мозга. Во время эксперимента студентам показывали на компьютере несколько сот изображений, которые они должны были классифицировать, выбирая один из двух вариантов. При этом половина добровольцев могли параллельно наблюдать за активностью своего мозга, а у остальных не было такой возможности.

В ходе эксперимента выяснилось, что испытуемые в состоянии были поддерживать максимальную концентрацию внимания не более полутора-двух минут, кроме того оказалось, что при выполнении однообразных действий активность мозга носит волнообразный характер.

Главное же - оказалось, что у студентов, получавших информацию о том, насколько активно работает их мозг, период максимальной концентрации внимания увеличивался.

По словам Александра Храмова, это может свидетельствовать о том, что мозг для эффективной обработки информации в течение длительного времени регулирует число нейронов, выполняющих такую задачу. В тоже время обратная связь позволяет управлять этим процессом, передает РИА Новости.

Как считают ученые, данные полученные в ходе исследований могут пригодиться при разработке специальных стимуляторов работы мозга, которые могут использоваться в профессиях, требующих повышенной концентрации внимания.

Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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