В Башкирии появится геопарк "Торатау"

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона создать на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов геопарк "Торатау", включив в его состав памятники природы - шиханы "Торатау" и "Юрактау". Об этом сообщается на сайте правительства РБ.

На такой шаг власти республики пошли после того, как был закрыт вопрос о разработке горы Торатау Башкирской содовой компанией.

Эта тема была "болевой точкой" не один год: БСК требовала предоставить ей гору для добычи известняка, необходимого для производства соды. Однако региональные власти, экологи и общественность встали на защиту Торатау - гора является памятником природы республиканского значения. Кроме того, она считается священной у башкир.

- На совещании под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака мы поставили точку по нашим охраняемым не только законом, но и памятью предков горам Торатау и Юрактау, - сказал Радий Хабиров.

Кстати

Первый геопарк - "Янган-Тау" - был образован в 2017 году на территории Салаватского района.