В Башкирии запустят программу "Сельский педагог"

Власти Башкирии ищут способы привлечь педагогов к работе в сельских районах. Сегодняшний кадровый состав учителей катастрофически стареет, а молодых специалистов, желающих поехать в деревню, мало. В связи с этим в регионе готовят программу "Сельский педагог", которая должна стать аналогом федеральной "Земский доктор".

- Мы планируем разработать ряд мер материальной поддержки молодых педработников в сельской местности. Будем договариваться с муниципалитетами, чтобы предоставить нашим специалистам различные льготы: соцжилье и возможность получения социальной ипотеки, - сообщил и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин.

Региональная программа "Сельский педагог" должна стать аналогом федеральной "Земский доктор"

В ведомстве утверждают: существенной нехватки кадров в регионе нет: на начало этого года в школах было вакантно всего 220 мест. Доля молодых сотрудников, с опытом работы менее пяти лет, в образовательных организациях республики около десяти процентов.

- Университеты и колледжи республики выпускают достаточное количество педагогических кадров. Но проблема в том, что не все молодые специалисты идут работать по профессии. Этот вопрос и будем решать, - пообещал Айбулат Хажин.

В регионе уже есть программа финансового стимулирования новоиспеченных учителей, но она пока не носит массовый характер. Один раз в два года на конкурсной основе 25 лучших педагогов получают гранты в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, наставники, подготовившие победителей и призеров всероссийских олимпиад, так же как и их воспитанники, претендуют на приличную правительственную премию. В 2018 году в Башкирии на эти цели выделили 12 миллионов рублей. Также есть различные профессиональные конкурсы, но в них ведь еще надо победить.

Надо отметить, что студентов заинтересовала эта новость.

- Я сама из Чишминского района. Мой молодой человек тоже деревенский. Была бы реальная возможность получить жилье, а еще и деньги подъемные, думаю, мы бы поехали работать, - говорит студентка Алсу Фаттыхова.

Тем временем

В Ненецком автономном округе разработали новые меры поддержки медиков. Для того чтобы заинтересовать квалифицированных специалистов, местные власти готовы существенно потратиться. По словам руководителя департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения НАО Сергея Свиридова, речь идет о единовременной выплате, размер которой напрямую зависит от удаленности места работы.

Так, врачи, прибывшие на работу в Нарьян-Мар или расположенный по соседству с ним поселок Искателей, получат 500 тысяч рублей, фельдшеры - 250 тысяч. Если же медик решится связать свою жизнь с ненецкой глубинкой, вознаграждение увеличится вдвое. Врачам, которые переедут в какой-либо из сельских населенных пунктов региона, выплатят по миллиону, а фельдшерам - по полмиллиона. Эти средства будут выделяться из окружного бюджета.

Подготовила Евгения Цинклер, Нарьян-Мар.