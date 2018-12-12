В Пензе создатель финансовой пирамиды осужден на 6,5 лет колонии

Пензенский областной суд в среду вынес приговор создателю крупной финансовой пирамиды, от действий которого пострадали около 500 человек. Среди жертв были не только жители Пензы, но и Москвы, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Саранска, Кисловодска и Твери. Они безвозвратно потеряли 52 миллиона рублей.

На скамье подсудимых оказался 59-летний Геннадий Смольняков. Как было установлено в суде, в 2004 году под видом операций с паевыми взносами он создал потребительское общество "Возрождение". С 2004 по 2011 года его филиалы работали в десятке городов России. Широкая рекламная компания обещала проценты по вкладам выше банковских в несколько раз.

Граждан, размещавших паевые взносы в ПО "Возрождение", убеждали в том, что их деньги вкладываются в объекты недвижимости и потребительские займы, что якобы обеспечивает высокую прибыль. Однако деятельность компании фактически ограничивалась лишь сбором денежных средств, передаваемых неосведомленными о преступной деятельности работниками общества его руководителю, - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Подсудимый вину в совершении приступления признал частично.

Приговором суда Смольнякову назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.