Новости

В Москве двое чеченцев бросились в огонь ради спасения пенсионерки 19:41
На Кубани опрокинулся автобус, пострадали десять человек 19:40
Путин назвал Конституцию живым развивающимся организмом 19:34
В Домодедово поставят рамки для проверки на трезвость 19:20
Фигуристка Туктамышева попала в больницу 19:14
Зрители определили десять самых популярных телесериалов 2018 года 19:12
В Совфеде ответили на заявление Меркель о продлении санкций 18:59
В Ростове-на-Дону неизвестные обстреливали пассажирские автобусы 18:55
На все руки: новая модель Rado HyperChrome Diamonds 18:54
В мурманской школе родителям запретили ходить без сопровождения 18:52
Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей 18:49
В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото 18:27
В Пензе создатель финансовой пирамиды осужден на 6,5 лет колонии 18:19
Директор МВФ: Процессы роботизации сильно скажутся на занятости женщин 18:18
Роскомнадзор вынес предупреждение музыкальным каналам за насилие 18:15
Чиновника Ространснадзора уволили из-за купившей 66 машин супруги 18:09
Бывшего участкового под Смоленском обвинили в трех убийствах 17:49
СМИ: Задержанного в Китае канадца подозревают в подрыве нацбезопасности КНР 17:47
Названы самые безопасные автомобили 2018 года 17:46
Для завода Mercedes в Подмосковье готовят рабочих пяти специальностей 17:33
В Петербурге начато строительство ледокола "Евпатий Коловрат" 17:32
Раскрыта еще одна тайна инков 17:30
Эксперт объяснил появление порно на экранах в Москве 17:28
Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветеранов 17:26
Минфин почти полностью разместил 5-миллиардный выпуск ОФЗ 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
12.12.2018 18:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензе создатель финансовой пирамиды осужден на 6,5 лет колонии

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Пензенский областной суд в среду вынес приговор создателю крупной финансовой пирамиды, от действий которого пострадали около 500 человек. Среди жертв были не только жители Пензы, но и Москвы, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Саранска, Кисловодска и Твери. Они безвозвратно потеряли 52 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба МВД РФ
Вкладчики увидели, как шикарно жили создатели финансовой пирамиды

На скамье подсудимых оказался 59-летний Геннадий Смольняков. Как было установлено в суде, в 2004 году под видом операций с паевыми взносами он создал потребительское общество "Возрождение". С 2004 по 2011 года его филиалы работали в десятке городов России. Широкая рекламная компания обещала проценты по вкладам выше банковских в несколько раз.

Граждан, размещавших паевые взносы в ПО "Возрождение", убеждали в том, что их деньги вкладываются в объекты недвижимости и потребительские займы, что якобы обеспечивает высокую прибыль. Однако деятельность компании фактически ограничивалась лишь сбором денежных средств, передаваемых неосведомленными о преступной деятельности работниками общества его руководителю, - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Подсудимый вину в совершении приступления признал частично.

Приговором суда Смольнякову назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Финансовые пирамиды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков ответил на слова Порошенко про войну
Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии
Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны
МВД назвало фейком директиву о запрете посещения полицейскими концертов
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям