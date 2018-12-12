В Прикамье банк по ошибке выдал женщине 4 миллиона рублей

Нежданный "подарок" от банка стоимостью четыре миллиона рублей обернулся для жительницы Кизела Пермского края уголовным делом.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, деньги на счет жительницы Кизела попали из-за технического сбоя в электронной системе банка. В результате ей стала доступна крупная денежная сумма ее полной тезки из другого региона. Женщина не сообщила об этом банку, а обналичила ее и использовала на свои личные нужды.

Через несколько дней "миллионерша" была задержана полицией. Кизеловский городской суд Пермского края признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно. С подсудимой взыскана сумма ущерба в полном объеме.