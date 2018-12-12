В Прикамье судебный пристав "доставил пиццу" должнице

В Пермском крае судебному приставу пришлось представиться разносчиком пиццы, чтобы найти должницу. Жительница Краснокамска долгое время не выплачивала алименты и скрывалась. В отношении нее было заведено розыскное дело.

Как рассказали в УФССП по региону, пристав выяснил, по какому адресу проживает женщина. Для того, чтобы попасть в помещение, он представился работником службы доставки пиццы.

Дверь открыл сожитель должницы, который пояснил, что никакой пиццы не заказывал. Розыскник показал свое удостоверение и настоял на осмотре квартиры. Заглянув на балкон, он увидел дрожащую от холода даму в домашнем халате.

Представитель закона предложил ей одеться по погоде и проследовать в отдел, где ее ждали дознаватели для привлечения к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".