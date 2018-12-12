В Саратове после отравления 11 человек в суши-баре возбудили дело

В Саратове возбудили уголовное дело по факту отравления 11 человек прошлым летом в суши-баре.

Как сообщает следственное управления СК по Саратовской области, дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК (производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следствия в суши-баре с 2 по 20 июля пищевое отравление получили 11 человек, в том числе двое детей.

- В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному преступлению, - сообщили в пресс-службе ведомства.