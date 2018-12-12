В Уфе 15 учеников пострадали из-за распыленного в школе баллончика

В уфимской школе №101 уроки сорвал десятиклассник, распыливший в здании перцовый баллончик. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

По данным ведомства, инцидент произошел на втором этаже школы. Учителя эвакуировали детей и проветрили помещения. 15 детей обратились в медпункт с жалобой на плохое самочувствие, из них восьмерых на "скорой" увезли в больницу на дополнительное обследование с признаками отравления.

Сейчас уроки в школе возобновили. Между тем в управлении СКР по Башкирии сообщили, что начали по этому факту доследственную проверку.

В пресс-службе МВД Башкирии "РГ" уточнили, что газовый баллончик в школу принесла одна из учениц. Затем он попал в руки десятикласснику, который и воспользовался им во время перемены. На отца мальчика полицейские оформили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.