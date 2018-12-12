Новости

Раненных в ДТП с автобусом под Псковом авиацией доставят в Петербург 13:36
За смерть 19 человек под Владимиром будут судить иностранцев 13:35
В Боровске объяснили, почему закрашивают картины о политических репрессиях 13:25
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям 13:16
Почему посох российского Деда Мороза оказался в Могилевской области 13:12
В Ленобласти экстремал прыгнул с парашютом с 27-го этажа 13:12
Глубокая модернизация БМД-2 начнется в 2021 году 13:11
В Уфе 15 учеников пострадали из-за распыленного в школе баллончика 13:08
Новый бюджетный кроссовер Skoda попал на видео без камуфляжа 13:01
Жители Башкирии пожаловались на удушающий смог 12:54
Водитель, устроивший смертельное ДТП под Тверью, работал по 16 часов 12:52
В полиции УрФО опровергли запрет сотрудникам посещать рэп-концерты 12:48
Роскомнадзор не исключил изменения закона для блокировки Google 12:44
Дмитрий Нагиев обозвал Сергея Шнурова "шкурой" 12:44
В Венесуэле уволенным работникам завода Goodyear выдадут по десять шин 12:33
В Карелии заведут дело на мэра, которую сбила машина 12:32
Иероглиф "бедствие" стал символом уходящего года в Японии 12:30
Зонд InSight прислал первое селфи с Марса 12:30
Под Владимиром возбудили дело о разбитом мемориале Солженицыну 12:27
Осужденный экс-офицер полиции Ингушетии освобожден из колонии 12:27
Из Минска до Казани теперь можно добраться на прямом поезде 12:25
Отъезд семьи с онкобольными детьми из квартиры в Москве оказался плановым 12:22
Видео: как рисовали "Мир Дикого Запада" 12:22
В Петербурге из больницы выписали школьников, отравившихся в бассейне 12:19
Годовалый младенец найден мертвым в Подмосковье 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
12.12.2018 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе 15 учеников пострадали из-за распыленного в школе баллончика

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В уфимской школе №101 уроки сорвал десятиклассник, распыливший в здании перцовый баллончик. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

В Краснодаре из-за распыления газового баллончика эвакуировали школу

По данным ведомства, инцидент произошел на втором этаже школы. Учителя эвакуировали детей и проветрили помещения. 15 детей обратились в медпункт с жалобой на плохое самочувствие, из них восьмерых на "скорой" увезли в больницу на дополнительное обследование с признаками отравления.

Сейчас уроки в школе возобновили. Между тем в управлении СКР по Башкирии сообщили, что начали по этому факту доследственную проверку.

В пресс-службе МВД Башкирии "РГ" уточнили, что газовый баллончик в школу принесла одна из учениц. Затем он попал в руки десятикласснику, который и воспользовался им во время перемены. На отца мальчика полицейские оформили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Клинцевич: Порошенко нарочно пугает избирателей войной с Россией
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Жертвами стрелка в Страсбурге стали два человека, 14 пострадали
Российские космонавты исследовали отверстие в обшивке "Союза МС-09"
Отъезд семьи с онкобольными детьми из квартиры в Москве оказался плановым