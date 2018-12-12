В Уфе начало работать детское такси

Уфимка Олеся Иванова организовала в столице Башкирии такси для перевозки детей. Об этом сообщает ОТР.

Женщина решилась на этот шаг из-за собственных детей, которых нужно было возить на различные кружки и секции. Ей приходилось просить помощи у друзей и знакомых. Потом она поняла, что с такими же проблемами сталкиваются и другие родители, которые готовы платить за данную услугу деньги.

Диспетчер детского такси, как и обычного, принимает звонки и составляет маршрут движения, а затем направляет на вызов автомобиль. Особенность данной услуги в самих водителях: это люди, которые прошли специальные психологические тесты и подтвердили, что могут работать с детьми. Но главное, доехав до места назначения, таксист доводит ребенка прямо до двери секции или кружка и, лишь удостоверившись, что ребенок зашел, уезжает. Все автомобили также отслеживаются по специальной программе.