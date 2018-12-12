Жители Башкирии пожаловались на удушающий смог

В Сибае горожане в социальных сетях сообщили, что у них в городе просто нечем дышать из-за запаха смолы и серы. Многие люди почувствовали себя плохо. Ситуацию взяли на контроль Управление Роспотребнадзора по Башкирии и региональное МЧС.

В городе работает межведомственный оперативный штаб, который пытается выявить причины смога. Специалисты сделали замеры содержания вредных веществ в воздухе, и теперь остается ждать результатов экспертизы, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Между тем мэр Сибая Рустем Афзалов обратился к горожанам "ВКонтакте" и призвал их сохранять спокойствие. Он сообщил, что источник смога - чаша Сибайского карьера, который уже более десяти лет не разрабатывают. По словам Рустема Афзалова, там происходит окислительный процесс (эндогенное тление) рудной породы. Сотрудники Сибайского филиала Учалинского горнообогатительного комбината заливают место тления.

По данным администрации Сибая, анализы воздуха показали, что в нем кратковременно было повышение диоксида серы, которое почувствовали на себе жители города.

Утром 12 декабря лабораторные замеры уже не выявили в воздухе вредных веществ.