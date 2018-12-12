Главу красноярского Росприроднадзора задержали за взятку

В Красноярске задержали главу межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве Андрея Калинина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Глава ведомства задержан при получении взятки в размере 300 тысяч рублей, мера пресечения в отношении него пока неизвестна. В официальных органах информацию пообещали прокомментировать позже.

Андрей Калинин стал главой красноярского Росприроднадзора в 2018 году, до этого с 2015 года он руководил управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю.