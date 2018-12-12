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12.12.2018 12:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Госдума приняла законопроект об усилении противопожарных мер

Текст: Татьяна Замахина
Госдума поддержала в первом чтении законопроект, внесенный после трагедии в Кемеровском торговом центре. Речь идет об усилении противопожарных мер.

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинения были предъявлены 15 фигурантам, еще один человек проходит в качестве подозреваемого.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Законопроект вводит госмониторинг пожарной безопасности в помещениях с массовым пребыванием людей. Имеется в виду возможность постоянного или временного пребывания 50 и более человек, при этом на одного человека должно приходиться менее 1 кв. м площади.

Госпожарнадзор будет обязательно проверять проектную документацию таких объектов, а также выдавать заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности. Сотрудники ведомства начнут в обязательном порядке согласовывать градостроительную и проектно-сметную документацию на строительство, капремонт, реконструкцию и переоснащение сооружений. Опять же будет проверяться соблюдение противопожарных требований.

Периодичность плановых проверок объектов будет определять правительство, учитывая класс пожарной опасности.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Законопроекты и комментарии
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