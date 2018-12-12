Госдума приняла законопроект об усилении противопожарных мер

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинения были предъявлены 15 фигурантам, еще один человек проходит в качестве подозреваемого.

Законопроект вводит госмониторинг пожарной безопасности в помещениях с массовым пребыванием людей. Имеется в виду возможность постоянного или временного пребывания 50 и более человек, при этом на одного человека должно приходиться менее 1 кв. м площади.

Госпожарнадзор будет обязательно проверять проектную документацию таких объектов, а также выдавать заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности. Сотрудники ведомства начнут в обязательном порядке согласовывать градостроительную и проектно-сметную документацию на строительство, капремонт, реконструкцию и переоснащение сооружений. Опять же будет проверяться соблюдение противопожарных требований.

Периодичность плановых проверок объектов будет определять правительство, учитывая класс пожарной опасности.