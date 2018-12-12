В жилом доме в Омске произошел хлопок бытового газа

На четвертом этаже жилого дома в Омске произошел хлопок бытового газа. Жителей с места происшествия оперативно эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС.

- Инцидент произошел сегодня рано утром, в 04:37 по местному времени, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. - В результате сильного хлопка нарушилась конструкция квартиры. Возник пожар. Спасатели ликвидировали открытое горение в 05:24.

Пожарные вывели из дома 11 человек, а еще 48 смогли эвакуироваться самостоятельно. Чтобы жильцы, покинувшие квартиры, не замерзли, мэрия направила на место происшествия автобус.

В ликвидации последствий ЧП были задействованы все экстренные службы города, 52 человека и 12 единиц техники. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.