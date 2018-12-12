Красноярские школьники сделали в соцсетях страницу Чарльза Дарвина

Необычное задание получили ученики красноярской школы №133. Преподаватель биологии дала им домашнюю работу - создать в соцсети страничку известного ученого. Так появились страницы Карла Линнея и сразу двух Чарльзов Дарвинов.

- Ребята выкладывают портреты ученых, биографическую информацию, данные о научных работах. Заливают видео о научных открытиях, постят тематические картинки и цитаты. Работа по созданию новых аккаунтов продолжается, - рассказали в главном управлении образования Красноярска.

Как считает инициатор эксперимента, директор школы и учитель биологии Галина Байкалова, работая с соцсетями, дети лучше познакомятся с биографиями ученых и оценят их вклад в науку.