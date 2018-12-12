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12.12.2018 08:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Красноярский проект выиграл премию Русского географического общества

Впервые проект красноярского краевого отделения Русского географического общества выиграл премию РГО. В номинации "Экспедиция по России" победителем была признана экспедиция "Борт Тюрикова. Возвращение".

Напомним, это ключевая награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Премия была учреждена в 2014 году и присуждается раз в два года. Всего в 2018 году на соискание премии поступило более 540 заявок из 76 регионов страны и иностранных государств.

Объявление победителей конкурса состоялось в Кремле. Премию председателю Красноярского краевого отделения РГО Игорю Спириденко вручил лично Президент РФ, председатель Попечительского совета РГО Владимир Путин.

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Красноярский проект "Борт Тюрикова. Возвращение" - это масштабная международная экспедиция по эвакуации из таймырской тундры уникального самолета "Дуглас" С-47, который во время Великой Отечественной войны был доставлен в СССР из США по программе ленд-лиза "АлСиб". В 1947 году "Дуглас" совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 километрах севернее поселка Волочанка. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Максим Тюриков и часть экипажа отправились на поиски подмоги и трагически погибли, а оставшиеся люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи.

Аналогов такой операции в России еще не было. В результате слаженной работы участников экспедиции, руководил которой Игорь Спириденко, в 2016 году в Красноярск был эвакуирован самолет, а в 2017 году - его крылья.

С самого начала реализации этой идеи помощь и поддержку проекту оказывал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Ключевыми партнерами  Русского географического общества выступили Правительство Красноярского края, министерство транспорта края, СФУ, МЧС, авиакомпания "АэроГео", "Енисейское пароходство", а также компании "Норникель", СУЭК, РУСАЛ и "Полюс".

Фото: Правительство Красноярского края
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- Для нас большая честь столь высокая оценка работы всей нашей команды. И очень символично, что это произошло в День образования Красноярского края, которому исполнилось 84 года. Наша общая победа на премии РГО - это вклад в сохранение исторической памяти. Большое спасибо всем, кто участвовал в проекте и помогал нам осуществить эту масштабную экспедицию. Эта высокая награда принадлежит всем тем, кто участвовал в истории "Дугласа", переживал за нас. Всему Красноярскому краю, - отметил председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

Предполагается, что впоследствии самолет "Дуглас" С-47 (борт Тюрикова) станет одним из главных экспонатов парка-музея освоения Севера, который планируется создать на острове Молокова в Красноярске.

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