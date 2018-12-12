Сибиряки увидят всплеск метеорного потока Геминиды 14 декабря

- Созвездие Близнецов сейчас уже поднимается, около полуночи его можно отыскать на небе в южном направлении: две ярких звезды Кастор и Поллукс достаточно узнаваемы, хотя остальные на городском небе как правило не видно. Если отыскать на небе созвездие Ориона, Близнецы будут выше и левее. Метеорный поток будет исходить в районе верхней звезды, в районе Кастора. Как правило, это событие наблюдают невооруженным глазом, отыскав радиант потока - то место, откуда метеоры как бы вылетают, - пояснил Олег Кашин.
По его словам, использовать какие бы то ни было оптические приборы для наблюдения Геминид проблематично: метеоры пролетают с огромной скоростью и в ограниченном пространстве, которое оставляет взору телескоп или бинокль, разглядеть их сложно.
- Тем, кто захочет полюбоваться этим действительно красивым зрелищем, могу посоветовать запастись терпением и горячим чаем, - говорит специалист. - Вечером 14 декабря, чуть после полуночи, стоит ожидать максимум метеорного потока, однако самую яркую фазу, вероятно, придется подождать. В течение часа может быть лишь несколько событий, метеорные потоки предсказывать - дело неблагодарное.
Как правило, в пик активности потока Геминиды можно наблюдать до сотни метеоров в час, но, к примеру, в 2011 году он дал вдвое больший всплеск. И лучше всего наблюдать Геминиды за городом.
- Дело в том, что любой крупный населенный пункт дает световое "загрязнение" - не только из-за большого количества источников света, но и потому, что смоговая дымка рассеивает свет, делает небо более ярким. И небесные светила блекнут на этом фоне, далеко не все метеоры удастся разглядеть даже с высоких точек. За городом же небо темное и "глубокое", поэтому и поток виден полностью, во всей красе, - подчеркнул Олег Кашин.