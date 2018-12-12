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12.12.2018 15:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибиряки увидят всплеск метеорного потока Геминиды 14 декабря

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Жители сибирских регионов уже могут наблюдать один из самых мощных метеорных потоков под названием Геминиды. Однако, как рассказал "РГ" специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин, самый яркий момент события придется на 14 декабря.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Созвездие Близнецов сейчас уже поднимается, около полуночи его можно отыскать на небе в южном направлении: две ярких звезды Кастор и Поллукс достаточно узнаваемы, хотя остальные на городском небе как правило не видно. Если отыскать на небе созвездие Ориона, Близнецы будут выше и левее. Метеорный поток будет исходить в районе верхней звезды, в районе Кастора. Как правило, это событие наблюдают невооруженным глазом, отыскав радиант потока - то место, откуда метеоры как бы вылетают, - пояснил Олег Кашин.

По его словам, использовать какие бы то ни было оптические приборы для наблюдения Геминид проблематично: метеоры пролетают с огромной скоростью и в ограниченном пространстве, которое оставляет взору телескоп или бинокль, разглядеть их сложно.

Фото: ESO/D. Fenech et al.; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
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- Тем, кто захочет полюбоваться этим действительно красивым зрелищем, могу посоветовать запастись терпением и горячим чаем, - говорит специалист. - Вечером 14 декабря, чуть после полуночи, стоит ожидать максимум метеорного потока, однако самую яркую фазу, вероятно, придется подождать. В течение часа может быть лишь несколько событий, метеорные потоки предсказывать - дело неблагодарное.

Как правило, в пик активности потока Геминиды можно наблюдать до сотни метеоров в час, но, к примеру, в 2011 году он дал вдвое больший всплеск. И лучше всего наблюдать Геминиды за городом.

- Дело в том, что любой крупный населенный пункт дает световое "загрязнение" - не только из-за большого количества источников света, но и потому, что смоговая дымка рассеивает свет, делает небо более ярким. И небесные светила блекнут на этом фоне, далеко не все метеоры удастся разглядеть даже с высоких точек. За городом же небо темное и "глубокое", поэтому и поток виден полностью, во всей красе, - подчеркнул Олег Кашин.

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