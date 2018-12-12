Ученые обнаружили серьезную опасность употребления мяса и печени

Регулярное употребление красного мяса и печени провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит из-за значительного повышения в крови уровня ТМАО (триметиламин-N-оксида), являющегося побочным продуктом кишечных бактерий.

Об этом сообщает European Heart Journal со ссылкой на Научно-исследовательский институт Лернера при клинике Кливленда (США).

Ученые пояснили, что ТМАО появляется в результате переваривания микроорганизмами холина, лецитина и карнитина, которые в большом количестве содержатся в том числе в красном мясе и печени.

Так, эксперименты с добровольцами показали, что у людей, которые часто ели мясо, уровень ТМАО в крови был в 3-10 раз выше по сравнению с теми, кто предпочитал белое мясо или придерживался вегетарианской системы питания.

Кстати

Ранее медики из Сингапура выяснили, что высокая доля красного мяса в рационе может стать причиной развития почечной недостаточности. Особые опасения у специалистов вызывает употребление обработанного мяса - колбас, ветчин, консервов.

Исследователи заявили, что замена свинины и говядины на рыбу, яйца, птицу, молочные продукты снижает риск развития почечной недостаточности на 62 процента, заявили исследователи.