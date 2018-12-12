В Денисовой пещере на Алтае обнаружен древний карандаш

Директор института Михаил Шуньков пояснил, что "это природный пигмент гематит, который первобытные художники применяли для различных художественных целей". Такая находка обнаружена впервые, сообщает РИА Новости со ссылкой на ученого.
- Предмет - кусочек красного железняка - обработан, предположительно его использовали в творческих целях, - сказал Михаил Шуньков.
Древний карандаш был обнаружен в южной галерее Денисовой пещеры, раскопки в которой возобновились в этом году, в слое отложений возрастом от 45 до 50 тысяч лет.
Всего, по данным пресс-службы института, в Денисовой пещере уже найдено более 100 тысяч предметов - от примитивных каменных скребел среднего палеолита до тщательно обработанных орудий верхнего палеолита.
- Самые тонкие каменные пластины использовались как вкладыши составных орудий с костяной или деревянной ручкой. Также обнаружена богатая коллекция украшений из камня, кости, рога и скорлупы страусиных яиц. Налицо используемые технологические приемы, такие как шлифовка, полировка, сверление - все это навыки, характерные для неолита, но оказались уже освоенными денисовцами. Интересно, что костные останки неандертальцев в Денисовой пещере были обнаружены неоднократно, а вот характерных неандертальских каменных орудий нет, - отметил научный сотрудник ИАЭТ Максим Козликин.
Кроме того, обнаружен небольшой кусочек мраморной гальки, окрашенный веществом типа охры.
- То есть древними обитателями Денисовой пещеры активно использовались не только украшения, но и различные красители, - уточнил Шуньков.
Справка "РГ"
Денисова пещера прославилась на весь мир после того, как секвенирование ДНК найденной в ней в 2008 году фаланги мизинца девочки возрастом около 9-12 лет показало, что это еще не совсем человек современного вида, но и не неандерталец. Открытие нового подвида человека стало мировой сенсацией.