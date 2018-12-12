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12.12.2018 13:34
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Денисовой пещере на Алтае обнаружен древний карандаш

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Уникальную находку сделали сотрудники Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН (Новосибирская область) в Денисовой пещере на Алтае. По мнению ученых, они обнаружили прообраз карандаша.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Директор института Михаил Шуньков пояснил, что "это природный пигмент гематит, который первобытные художники применяли для различных художественных целей". Такая находка обнаружена впервые, сообщает РИА Новости со ссылкой на ученого.

- Предмет - кусочек красного железняка - обработан, предположительно его использовали в творческих целях, - сказал Михаил Шуньков.

Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
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Древний карандаш был обнаружен в южной галерее Денисовой пещеры, раскопки в которой возобновились в этом году, в слое отложений возрастом от 45 до 50 тысяч лет.

Всего, по данным пресс-службы института, в Денисовой пещере уже найдено более 100 тысяч предметов - от примитивных каменных скребел среднего палеолита до тщательно обработанных орудий верхнего палеолита.

- Самые тонкие каменные пластины использовались как вкладыши составных орудий с костяной или деревянной ручкой. Также обнаружена богатая коллекция украшений из камня, кости, рога и скорлупы страусиных яиц. Налицо используемые технологические приемы, такие как шлифовка, полировка, сверление - все это навыки, характерные для неолита, но оказались уже освоенными денисовцами. Интересно, что костные останки неандертальцев в Денисовой пещере были обнаружены неоднократно, а вот характерных неандертальских каменных орудий нет, - отметил научный сотрудник ИАЭТ Максим Козликин.

Кроме того, обнаружен небольшой кусочек мраморной гальки, окрашенный веществом типа охры.

- То есть древними обитателями Денисовой пещеры активно использовались не только украшения, но и различные красители, - уточнил Шуньков.

Справка "РГ"

Денисова пещера прославилась на весь мир после того, как секвенирование ДНК найденной в ней в 2008 году фаланги мизинца девочки возрастом около 9-12 лет показало, что это еще не совсем человек современного вида, но и не неандерталец. Открытие нового подвида человека стало мировой сенсацией.

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