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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Новосибирска стали жертвами лжеколлекторов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирская полиция задержала предполагаемых участников преступной группы, которые подозреваются в серии вымогательств. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, четверо новосибирцев в возрасте от 24 до 39 лет действовали под видом коллекторов.

Жертвами вымогателей становились люди, имеющие долговые обязательства. На них подозреваемые выходили через заказчиков, распространяя среди кредиторов визитки. При этом коллекторское агентство как таковое зарегистрировано не было.

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Получая данные очередного должника, вымогатели начинали настойчиво звонить ему и требовать деньги, угрожая уничтожением имущества, причинением вреда здоровью родственникам. Доходило до того, что лжеколлекторы разбивали окна в автомобилях и квартирах должников, но одним из излюбленных приемов была отправка похоронных венков. Так, при обыске в "офисе" компании полицейские обнаружили список телефонных номеров для круглосуточной доставки траурных атрибутов.

- По имеющейся информации, одного из мужчин злоумышленники вывезли в лес, где, угрожая физическим насилием, требовали вернуть долг, - отметила Ирина Волк. - В другом случае местный житель, получив от них угрозы, продал квартиру и отдал 950 тысяч рублей в счет погашения долга за своего сына. Бывшей жене должника подозреваемые угрожали распространением компрометирующей информации по месту работы, если она не вернет 150 тысяч рублей, другой потерпевшей - облить лицо кислотой.

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Обыски прошли не только в арендуемом группой помещении, которое они использовали в качестве "рабочего кабинета", но и по местам жительства каждого из подозреваемых. В итоге оперативники изъяли ножи, респираторные маски, бинокль, банковские карты, планшеты и ноутбуки, пачки досье должников, визитки с заверением "верну долг". На одном из системных блоков была установлена программа для непрерывного автодозвона.

Трое фигурантов были арестованы по решению суда, в отношении еще одного участника выбрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В полиции возбуждены уголовные дела о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Долги и коллекторы
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